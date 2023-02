B1. Sorpresa al PalaRuscello: Clai Imola sconfitta al tie-break nel derby contro Cesena

Il derby è di Cesena, che al PalaRuscello supera la Csi Clai Imola con il punteggio di 3 set a 2 dopo una maratona di oltre due ore di gioco. Arriva la seconda sconfitta interna in stagione per il gruppo di Nello Caliendo, che non gioca la sua miglior partita e deve così arrendersi di fronte ad un avversario coriaceo e molto determinato. Le pallavoliste imolesi non sono state in grado di ripetere le prestazioni di livello offerte nelle vittoriose trasferte di Trevi e Corridonia e hanno quindi dovuto cedere il passo alle loro rivali, apparse molto concentrate in difesa per tutta la durata dell’incontro ed allo stesso tempo assai efficaci nella fase offensiva. Nelle fila delle ospiti, da segnalare la prestazione stratosferica di Giada Benazzi, assoluta mattatrice della serata con 27 palloni messi a terra e una costante presenza in ogni fase del gioco.

La schiacciatrice, nativa di Castel San Pietro, ha dominato per larghi tratti la partita diventando una spina nel fianco costante per la squadra santernina, incapace di arginare con successo le continue sfuriate offensive del grintoso capitano bianconero. Il muro imolese non ha inciso come al solito e questo fattore ha pesato parecchio sull’esito finale del match, in quanto raramente la Clai è stata in grado di sporcare gli attacchi avversari per poi aver la possibilità di organizzare un’azione di contrattacco davvero pericolosa. La serata era comunque iniziata nel modo giusto. Cavalli e compagne hanno infatti impattato la sfida con lo spirito giusto e la necessaria concentrazione. Nel primo set, non c’è stata praticamente storia sul parquet.

Imola ha subito preso un buon vantaggio grazie ad una notevole intensità, ed è poi stata abile nel conservarlo fino al termine del parziale conclusosi con un netto 25-18. Sembrava il preludio di un’altra cavalcata trionfale, la continuazione di quanto visto a Corridonia lo scorso sabato. Anche l’inizio di secondo set sembrava confermare questa tendenza, con la Clai capace di portarsi subito sul 9-6. A quel punto, la luce si è spenta all’improvviso. Cesena ha messo a segno un parziale di 10 punti a 0 sfruttando alcune pessime ricezioni delle padrone di casa e ha dato una spallata forse decisiva alle speranze imolesi di archiviare in fretta la pratica. Vinto il parziale 25-19, le romagnole di coach Lucchi hanno continuato a spingere sull’acceleratore per sfruttare il black-out del sestetto avversario e si sono portate avanti anche ad inizio terzo set. Nonostante la Clai abbia tentato in tutti i modi di rimanere in partita, la sensazione era quella che Guardigli e socie avessero l’inerzia della sfida dalla loro parte. Il carattere delle biancoblu non è stato sufficiente per reagire alla determinazione messa sul rettangolo di gioco da Cesena, che si portava sul punteggio di 2 set a 1 con pieno merito. Nel quarto set, il copione non cambia.

L’Elettromeccanica Angelini tiene sempre il muso davanti e Imola sembra fare una gran fatica per rimanerle attaccata. Le speranze di rimettere in discussione l’esito dell’incontro si fanno sempre più flebili minuto dopo minuto. Dopo un parziale nervoso, nel quale la difesa cesenate continua ad essere pressoché impeccabile, si arriva così al primo match point per le ospiti sul 23-24. La Clai lo annulla brillantemente e grazie ad un attacco di Missiroli, tra le più positive oggi, ribalta la situazione e si aggiudica il parziale per 26-24. È 2-2 e si va al tie-break decisivo. Il quinto e ultimo set non offre molto spettacolo. Le squadre sono stanche e ben consce dell’importanza della posta in palio. Cesena però sbaglia meno ed affronta i punti decisivi con maggior fiducia. Finisce 15-13 per le romagnole con la casacca bianconera, che sbancano la palestra di Via volta con merito e portano a casa 2 punti fondamentali per allontanarsi momentaneamente dalla zona rossa della classifica. Per Imola tanti rimpianti e un solo punto da sommare in graduatoria, che comunque consente di rimanere in terza posizione seppur a pari merito con Ravenna.

Queste le parole di Elena Missiroli a fine gara: “Siamo partite molto cariche, consapevoli della nostra forza. Poi ad inizio secondo set ci siamo bloccate sulla ricezione e non siamo più riuscite ad uscire da questo tunnel in cui ci siamo infilate. Ci è mancato un pizzico di carattere, che sarebbe stato fondamentale per sovrastare le avversarie. Cesena ha giocato comunque una gran partita, quindi onore a loro. Hanno difeso veramente bene, mentre a noi è mancato il muro che tante soddisfazioni ci aveva dato ultimamente. Loro hanno le laterali che sanno cercare bene il mani-fuori, ma noi siamo state carenti nel capire il gioco. Peccato per il tie-break perché non siamo riuscite a chiudere alcune palle decisive che alla fine ci sono costate il match. Adesso testa alla prossima. Ci aspetta una trasferta difficile. All’andata, con Clementina, siamo sempre state punto a punto e il 3 a 0 finale è un risultato bugiardo. Dobbiamo pedalare di più durante la settimana e allenarci con maggiore grinta”. Il tabellino del match:

CLAI IMOLA-ANGELINI CESENA 2-3 (25-18; 19-25; 20-25; 26-24; 13-15)

IMOLA: Telarini (L2) ne, Arcangeli 2, Cavalli 3, Tasholli 1, Cammisa 13, Folli ne, Migliorini 8, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano 1, Missiroli 15, Moretto 14, Rizzo 19. All. Caliendo

CESENA: Calisesi (L), Parise 13, Di Arcangelo 1, Gennari 11, D’Aurea ne, Pasini, Pinali 11, Bellini, Polletta 2, Guardigli 14, Benazzi 27, Conficoni, Caniato ne, Evangelisti (L2) ne. All. Lucchi