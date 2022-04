B1: tre punti conquistati col cuore da Imola, successo in esterna contro Campagnola

Squadra in casa

Squadra in casa Campagnola

Prestazione maiuscola della Csi Clai Imola che bissa il successo in esterna contro Campagnola con grande carattere e resilienza. Le padrone di casa partono alla grande nella prima frazione (20-15), ma poi si fanno recuperare finché Imola non si porta avanti 24-23. Le squadre allungano il set ai vantaggi senza mai riuscire a sorpassarsi. Un primo tempo out di Campagnola consegna il primo parziale alle imolesi.

Il secondo set è una fotocopia all'incontrario della prima frazione di gioco: Imola va avanti 9-17, ma OSGB vince ai vantaggi (26-24) con un incredibile recupero. Il terzo set è tutto a favore di Imola (25-18) senza grossi patemi, mentre nel quarto ed ultimo Campagnola inizia con più che buone intenzioni, commettendo qualche errore di troppo che permette alla CLAI di pareggiare e ricaricarsi.

Così come nel primo periodo, il finale è al cardiopalma, la formazione oronero le tenta tutte, ma non è sufficiente. Il match viene chiuso da un attacco vincente di seconda intenzione da parte di Cavalli che regala la posta piena alle compagne. Con questa vittoria Imola sale a quota 35 punti in classifica (girone D), a ridosso della zona play-off. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-CSI CLAI IMOLA 1-3 (29-31; 26-24; 18-25; 25-27)

CAMPAGNOLA: Solieri (L), Frignani, Menozzi 2, Fanzini 15, Ferrari (L), Puglisi 3, Varini, Fava 10, Galli Venturelli 1, Secciani 5, Bernabè 14, Scalera 15, Trevisani 1, Baldelli, Lodi. All: Longagnani

IMOLA: Pedrazzi, Taiani 1, Pelloni (L), Cavalli 6, Telarini, Bughignoli 12, Folli 19, Migliorini 9, Carnevali, Gherardi 2, Ferrari 11, Rizzo 18. All: Ghiselli