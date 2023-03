B1. Vittoria scacciacrisi per la Clai Imola che supera San Damaso in 4 set

Nella bella serata di San Damaso, tutto va per il perso giusto in casa Csi Clai Imola. Le ragazze allenate da Nello Caliendo superano con buono slancio un avversario ostico, che nelle ultime settimane aveva impegnato parecchio alcune delle formazioni più forti del girone, e allo stesso tempo arrivano ottime notizie anche dagli altri campi. Al PalaBortolomasi, la formazione imolese riesce ad imporre il proprio gioco per buona parte della durata del match e raccoglie così una vittoria di fondamentale importanza nella rincorsa ad un posto nei play-off promozione.

Nel primo set, in campo si vede solo una squadra. La Clai martella da ogni angolo, sbaglia pochissimo e in poco più di venti minuti fa suo il primo parziale. Spaventosa la percentuale d’attacco delle santernine, con Cammisa e Moretto semplicemente devastanti dalle bande. Il secondo set sembra la fotocopia del precedente, almeno fino al 23-16 Clai. Alcuni errori in ricezione e la troppa superficialità offensiva permettono alle modenesi di rientrare miracolosamente in partita e di portare la frazione ai vantaggi. Al quinto set point, Imola riesce a mettere a terra il pallone decisivo e a portarsi sul doppio vantaggio, seppur sprecando energie preziose che potevano essere risparmiate con una maggior attenzione.

Nel set successivo, il terzo, Imola sembra stanca e non mette sul parquet la necessaria lucidità. San Damaso difende alla grande e approfitta in maniera esemplare del momento di calo della squadra ospite. Il parziale decisivo delle padrone di casa arriva sul 16 pari, con Semprini Cesari e compagne brave a capitalizzare al massimo ogni possibilità concessa e a portarsi sull’1-2. Complice anche l’infortunio della palleggiatrice Bellei sul finire di terzo set, il quarto parziale è un monologo ospite dall’inizio alla fine. Le attaccanti imolesi tornano a fare la voce grossa e le ragazze di coach Andreoli non trovano il modo di reagire alla spallata che in pratica decide il match.

Non c’è storia e il tabellone dice 25-12 Clai, ma soprattutto 3 set a 1 per la squadra biancoblù. Dopo aver raccolto appena 1 punto nelle ultime tre uscite stagionali, arriva la vittoria di peso che tanto serviva e che allontana la piccola crisi di risultati dell’ultimo periodo. Nel complesso una prestazione convincente della Clai, che ha messo sul rettangolo di gioco la necessaria voglia di vincere e ha centrato l’obiettivo assolutamente con merito. Il tabellino del match:

TIEFFE SAN DAMASO-CSI CLAI IMOLA 1-3 (15-25; 28-30; 25-21; 12-25)

SAN DAMASO: Odorici ne, Venturelli, Credi 13, Selmi, Tesini 3, Bellei 2, Baldoni 12, Pecorari 10, Guerra 1, Montorsi (L2) ne, Raineri ne, Borelli (L1), Semprini Cesari 12. All: Andreoli

IMOLA: Telarini ne, Arcangeli 1, Cavalli 10, Tasholli ne, Cammisa 19, Folli ne, Migliorini 12, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano ne, Missiroli 9, Moretto 19, Rizzo 7. All: Caliendo