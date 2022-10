B1: vittoria sofferta per la VTB Bologna, 3-2 con Ravenna e primato intatto

Un Mosaico Ravenna davvero volitivo e coraggioso: è questo il giudizio che si può dare di quanto visto ieri in Romagna nella difficile sfida che la formazione ravennate ha disputato contro la corazzata VTB Bologna. Le emiliane sono destinate a dominare il campionato, ma il Mosaico ha reso loro la vita difficilissima, strappando persino un punto prezioso. Le due formazioni hanno combattuto per cinque set, senza mai risparmiarsi ma alla fine è Bologna a portare a casa la vittoria e i due punti.

Una partita comunque avvincente e mai scontata, dove tutte le atlete ravennati e bolognesi hanno dato il massimo. È stato un autentico spettacolo per gli occhi, tenendo conto del fatto che il campionato è soltanto all’inizio. La VTB ha provato a fare la partita passando due volte in vantaggio. Nel primo set ha chiuso i giochi sul 25-21, mentre nel terzo Ravenna si è fermata a quota 22. Le padrone di casa non si sono però tirate indietro, sfoderando prestazioni di livello nel secondo (25-19) e quarto set (25-21).

Il tie-break si è invece chiuso sul 15-10 per le ospiti, a dimostrazione del fatto che la concentrazione di queste ragazze rimane molto alta in qualsiasi momento della partita. La difesa del primato nel girone D passerà anche dal prossimo incontro: fra una settimana la VTB tornerà a giocare in casa per affrontare la Pallavolo San Damaso, galvanizzata dall’aver appena trovato il primo successo stagionale. Il tabellino del match:

MOSAICO RAVENNA-VTB BOLOGNA 2-3 (21-25, 25-19, 22-25, 25-21, 10-15)

RAVENNA: Mandà, Casali, Masotti, Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Focchi

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, La Porta (L1), Neriotti, Tonelli, Saccani, Taiani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio. All. Angelescu