B1. La VTB Bologna batte Trevi e migliora il suo record: vittoria n° 22 in 23 partite

“The last dance” alla Pallavicini, la VTB FCRedil Bologna in campo per l’ultima partita casalinga di regular season. Apre le contese la schiacciata di Sofia Taiani. Vola due volte Ristori Tomberli a cancellare punti già fatti, le rossoblu ricostruiscono e vanno a punto: 4-1. Due ace di una super Rita Pavani! Lucky Wind Trevi imprecisa in attacco, aumenta il divario nel parziale. Saccani disegna, Fiore ci mette la firma con un attacco in diagonale. Neriotti vola ed attacca in fast; sull’azione successiva mura: la 11 is on fire e mette l’autografo su due punti del team home. La palla dalle parti di Laporta non cade mai, bagher della 9, poi ci pensa Ristori Tomberli a metterla giù da posto 4.

Divieto di accesso, Pavani alza il muro e fa esultare i tanti supporters presenti sugli spalti. Tutto facile per la squadra delle due torri che chiude il primo set sul 25-11. All’alba del secondo set attacco in pipe del Capitano, indifendibile per Trevi. Piovono bombe alla Pallavicini, Taiani incubo della difesa avversaria: due ace di fila e parziale sul 5-3. Ritorno prepotente delle ospiti, 5-7. Saccani regala un cioccolatino a Pavani che la centrale deve solo scartare: primo tempo vincente. Siamo sull’11-8. La 15 ancora protagonista, stavolta con un autentico miracolo difensivo. Trevi trova nuovamente il vantaggio: 14-15.

Arriva l’attacco a tutto braccio di Fiore, che carica le sue compagne. Ristori stacca più in alto di tutte e mette a terra il diciannovesimo punto felsineo. Trevi non molla e controsorpassa: 19-20. Poi ci pensa Ristori a chiudere i giochi: 25-20. Entra Cavalli e si presenta subito con un grande intervento difensivo. L’attacco di Trevi si ferma sulle mani di Fiore: muro punto per la 4. Palla a Taiani e ci abbracciamo: 6-2. Fiore e Taiani in battuta non perdonano, come dei cecchini: 11-3. Entra Bernardeschi al posto di Saccani. Mettetevi comodi e godetevi lo show: che colpo del Capitano per il +7. Bernardeschi più Ristori, formula vincente: siamo sul 23-13. Alice in Wonderland: la 8 mura e Bologna vince 25-13.

Così Coach Zappaterra a fine gara: “Sono molto contento. Avevo chiesto alle ragazze di fare una partita molto attenta e, da un punto di vista agonistico, far finta che non fosse una gara inutile dal punto di vista della classifica. Le ragazze, come sempre, sono state molto brave. In questo periodo sarà fondamentale tenere l’asticella del gioco molto alta, quindi dobbiamo fare questo sforzo in ogni occasione. Oggi abbiamo fatto molto bene. Mi sono piaciute tutte, per spirito e livello di attenzione. Le grandi squadre vanno in campo sempre al massimo e noi dobbiamo farlo: non è scontato perchè, quando si è primi ed i punti non contano al fine della classifica, può diventare complesso. Invece noi siamo stati bravi oggi. È un allenamento sia tecnico che mentale: dobbiamo mantenere alto il livello dei fondamentali, a partire dalla battuta alla ricezione, senza dimenticare il rapporto muro-difesa. È fondamentale che le ragazze siano sul pezzo sia a livello mentale che tecnico. Corridonia? Per loro è una partita da dentro o fuori, visto che si giocano la salvezza matematica. Mi aspetto un palazzetto caldo ed una squadra agguerrita. Ci fa solo che bene: per andare a vincere lì dovremo fare un’ottima gara e questa settimana ci prepareremo per arrivarci al meglio. Sensazioni per il ritorno alla Pallavicini dopo la vittoria della Coppa Italia? E’ sempre bello giocare qui, le ragazze adorano questa palestra. Il PalaDozza ci ha dato emozioni fortissime, qui alla Pallavicini ci dovremo giocare il nostro futuro. È sempre emozionante giocare qua”. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-11, 25-20, 25-13)

BOLOGNA: Bernardeschi 1, Cavalli (L2), Fiore 13, Laporta (L1), Neriotti 9, Pavani 11, Ristori Tomberli 14, Saccani 1, Taiani 10. N.e. Boninsegna, Campisi, Dall’Olmo Casadio e Tonelli. All. Zappaterra

TREVI: Canuti 4, Capezzali 5, Casareale 6, Castellucci 4, Della Giovanpaola 2, Formenti 3, Giordano 1, Lillacci (L1), Tiberi 5. N.e. Ba Gidere, Coresi (L2), Porcu e Radi. All. Ricci