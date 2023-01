B1: VTB Bologna campione d'inverno nel girone D, battuta anche Corridonia

La capolista VTB Bologna supera con un netto 3-0 la Corplast Edilvetri Corridonia mantenendo il primato in classifica e ipotecando nel contempo la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia di Serie B1. Le felsinee di coach Zappaterra hanno concluso il loro girone d’andata e sono sicuramente campionesse d’inverno, un titolo simbolico ma pur sempre significativo. Con questa vittoria, infatti, Bologna è salita a quota 31 punti, con la sicurezza che nel prossimo turno nessun’avversaria potrà insidiare il suo primato.

La sua più immediata inseguitrice, infatti, è la Tenaglia Altino che nel prossimo weekend potrà pareggiare il totale delle partite disputate ed arrivare al massimo a 28 punti. Le abruzzesi, tra l’altro, sono le uniche che hanno imposto la sconfitta alla VTB, una formazione da tenere sempre sotto controllo. Tornando a parlare del match di ieri, c’è stato equilibrio solamente nel primo set, nella restante fetta del match indiscutibile supremazia emiliana in tutti gli aspetti del gioco.

I 16 e i 12 punti della seconda e terza frazione di gioco raccontano meglio di qualsiasi altra parola la differenza in campo. Da sottolineare, per quel che riguarda le prestazioni individuali, i 16 punti messi a referto da Fiore e i 13 di Ristori. Bologna tornerà a giocare in campionato il prossimo 4 febbraio, in occasione della prima gara del girone di ritorno. Le emiliane saranno di scena nelle Marche per affrontare una Clementina 2020 vogliosa di uscire dalla zona retrocessione del girone D. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA - CORPLAST EDILVETRI CORRIDONIA 3-0 (25-21, 25-16, 25-12)

BOLOGNA: Ristori 13, Boninsegna 9, Fiore 16, Pavani 4, Neriotti 16, Saccani 3, Laporta (L), Cavalli (L), Taiani, Campisi, Dall'Olmo, Tonelli, Bernardeschi. All. Zappaterra

CORRIDONIA: Gobbi 8, Paparelli 2, Grilli 6, Partenio, Rita 2, Gatta 5, Zannini (L), Borsella (L), Mercanti 1, Patrassi, Romani 3, Giorgi. All. Messi