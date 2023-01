Volley femminile B1: la VTB Bologna si candida per l’organizzazione delle finali di Coppa Italia

Al termine dell’ultima gara disputata dalla VTB Bologna, sono fioccate le dichiarazioni degli addetti ai lavori dopo l’ennesimo successo della capolista del girone D della Serie B1 di volley femminile. A prendere la parola è stato il presidente felsineo Roberto Sabbioni: "Bellissimo inizio di anno. Abbiamo giocato quasi tutta la partita con la stessa intensità. Oggi le ragazze, tolto un breve momento del terzo set, hanno giocato finalmente col sorriso. Abbiamo giocato bene a muro, in difesa, lavorando di gruppo. La cosa più bella è questa, al di là della classifica che ci arride in questo momento. Con questa vittoria ci siamo conquistati l'accesso alle finali di Coppa Italia, per la cui organizzazione ci candidiamo. Grazie all'aiuto dell'Assessorato di Bologna e del Comune di Castel Maggiore che ci darà una mano”.

Anche coach Zappaterra ha detto la sua: “Oggi sono davvero molto soddisfatto perché abbiamo vinto e convinto. Ho visto delle fasi di gioco dove abbiamo giocato una pallavolo davvero di alto livello, soprattutto nella fase break dove abbiamo murato bene e difeso benissimo. Devo dire che le ragazze, ultimamente, si stanno allenando molto bene e questi sono i risultati. Sono convinto che oggi abbiamo fatto sembrare le avversarie un po’ più scarse rispetto al loro vero valore: non dimentichiamoci che questa squadra qui ha vinto contro Altino ed ha fatto 3-2 con Ravenna. E’ una squadra coriacea, che da video mi aveva fatto un’ottima impressione. Oggi le abbiamo messo talmente tanta pressione che sono sembrate un po’ più scarse di quello che sono in realtà. Sono venute fuori grandi individualità nel corso della partita. Sì, oggi è difficile dire chi sia stata la più brava. Sicuramente Neriotti oggi è stata strepitosa sia nella fase di attacco che a muro”.

Il tecnico della VTB ha poi aggiunto: “Voglio fare i complimenti a tutta la squadra perché oggi ho visto cose che volevo vedere da tempo, speriamo di continuare così. Adesso abbiamo tre settimane di lavoro piene e dobbiamo affrontarle con la stessa carica con cui abbiamo affrontato la gara di oggi. Primato in classifica? Ha decisamente un significato speciale. Credo che siamo matematicamente alla Final Four di Coppa Italia e che Bologna si candidi ad organizzarla: per noi è un grandissimo traguardo. Secondo me, giocare una Coppa Italia con partite secche ci aiuterà a giocare partite importanti. Noi ne abbiamo tantissimo bisogno e siamo davvero soddisfatti. Plauso allo staff tecnico? Sono felicissimo del mio staff, soprattutto di Marco Generali che è con me tutti i giorni e fa un lavoro che non si vede ma è preziosissimo per la squadra. Così come fisioterapisti, scoutman e preparatore atletico. Quando una squadra funziona è perché dietro c’è uno staff che lavoro in modo coordinato. Mi trovo bene con tutti i ragazzi e li ringrazio per il lavoro fatto”.