B1: VTB Bologna inarrestabile, col Volley Modena arriva un preziosissimo 3-0

Ennesimo blitz stagionale di una inarrestabile Volley Team Bologna in questo campionato di B1 (girone D). La formazione di coach Zappaterra è andata a vincere in maniera convincente anche sul campo del Volley Modena: il derby emiliano, nonostante le differenze tra le due formazioni, poteva rappresentare un ostacolo per la VTB, attuale capolista del girone, ma le giocatrici rossoblu hanno fatto sembrare tutto molto semplice.

Il 3-0 permette alle bolognesi di rinsaldare il proprio primato in classifica, nonostante Imola abbia una gara in più e due punti in meno. Il primo parziale ha fatto subito vedere quanto Bologna sia candidata a rimanere nelle zone alte di questo raggruppamento della B1. Il 25-16 è stato la conseguenza di un atteggiamento sempre propositivo da parte della VTB, con Modena incapace di frenare gli attacchi ospiti. Nel secondo parziale le padrone di casa hanno provato a impensierire maggiormente la capolista.

L’equilibrio è stato più frequente, tanto è vero che le modenesi hanno raggranellato 21 punti. Il 2-0 è però suonato quasi come una sentenza e nella terza frazione i giochi si sono chiusi in maniera definitiva con un perentorio 25-19. Tra una settimana è in programma un big match di grande spessore: Bologna ospiterà Imola in un derby di altissima classifica, un incontro tutto da vivere. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-VOLLEY TEAM BOLOGNA 0-3 (16-25, 21-25, 19-25)

MODENA: Cigarini, Coccoli, Kraja, Malenotti (L1), Quinteros, Tonello, Garavaglia, Lorenzi, Martinato, Fiore, Dangiolella (L2), Amatucci, Boscani, Malovic. All. Montaldi.

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, La Porta (L1), Neriotti, Tonelli, Saccani, Taiani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio. All. Zappaterra