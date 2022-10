B1: la VTB Bologna mantiene subito le promesse, bel 3-1 contro la Clementina 2020

È stata accreditata come una delle formazioni più interessanti del girone D della B1 femminile di volley e all’esordio di campionato non ha tradito le attese. La VTB Bologna ha battuto 3-1 in casa la Clementina 2020, avversaria giovane e di buona prospettiva che ha comunque dato filo da torcere alle emiliane nel terzo set.

Primo set. La formazione marchigiana si presenta in campo con Saveriano in regia opposta a Gotti, Catani e Pizzichini centrali, Bovolo-Fedeli in banda e Falcone il libero. L’inizio del primo set è tutto a favore delle padrone di casa, 7-2 e costringono Mucciolo a chiamare subito il 1° time-out. Continua il dominio a rete delle emiliane, con le ospiti che hanno difficoltà a contenere, a muro e in difesa, i loro attacchi da tutte le posizioni, 13-5. L’andamento del set non cambia fino alla fine, con le marchigiane che non riescono ad esprimersi nel loro vero potenziale e sembrano essere in balia delle avversarie, 25-16.

Secondo set. Mucciolo apporta alcuni correttivi alla formazione marchigiana, dentro Sconocchini per Gotti e Ciccolini per Bovolo. Qualcosa sembra aver scosso le Clementine dall’apatia del primo set e adesso riescono a combattere palla su palla con le locali, 12-10. Poi le emiliane riprendono a comandare il match grazie ad un’ottima ricezione che permette a Saccani di liberare la potenza delle sue attaccanti, Ristori e Fiore su tutte, 19-11. Le marchigiane si spengono di nuovo ed è estremamente facile per le bolognesi chiudere ancora a loro favore con largo margine, 25-16.

Terzo set. È il servizio teso e radente di Fiore a mettere subito in difficoltà la ricezione anconetana, 5-2. Poi le Clementine, con una buona Catani e un altrettanto positiva Ciccolini, riescono a scuotersi e a trovare le soluzioni giuste per mettere in difficoltà la formazione avversaria, 10-13. Le emiliane sembrano improvvisamente aver perso le loro certezze e subiscono gli attacchi piazzati delle ospiti, 15-20. Un’ottima Fedeli e una combattiva Pizzichini imperversano a rete e le Clementine riescono a rimettere in discussione il match, 17-25.

Quarto set. Le bolognesi non vogliono più farsi sorprendere e spingono sull’acceleratore, 4-0, 10-4, 18-5. Sembra tutto facile, ma la grinta e l’orgoglio delle marchigiane è infinito e nella parte centrale del set si riportano sotto con un parziale di 3 a 12 e mettendo paura alle locali, 21-17. Nel finale la potenza e la freddezza di Ristori mettono fine alla pericolosa rimonta delle ospiti e la FBT FCredil chiude set e partita a proprio favore, 25-19. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-CLEMENTINA 2020 3-1 (25-16, 25-16, 17-25, 25-19)

VTB FCREDIL: Ristori 23, Boninsegna 8, Fiore 17, Pavani 6, Neriotti 8, Saccani 1, Taini, Campisi, Cavalli (L), Bernardeschi, Laporta (L), Dall’Olmo, Tonelli.

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Pizzichini 7, Sconocchini 5, Gotti, Saveriano 1, Ciccolini 10, Bovolo 4, Catani 7, Fedeli 7, Falcone (L). N.e. Valentini, Ricciotti, Villani. All. Mucciolo