B1: la VTB Bologna sale sull’ottovolante, 3-0 contro Jesi e fuga in classifica

Secondo la smorfia napoletana, il numero 8 corrisponde alla Madonna. L’ottava vittoria di fila in campionato (in altrettanti match disputati) della VTB Bologna non è affatto un miracolo però, anzi è il frutto di un gioco di squadra sempre più convincente e capace di adattarsi a ogni momento della partita. Oggi pomeriggio le ragazze di coach Zappaterra non hanno sottovalutato la sfida interna contro il fanalino di coda del girone E della Serie B1 di volley femminile, la Pieralisi Pan Jesi. Le emiliane hanno inflitto un rotondo 3-0 alle marchigiane, anche se non sono mancati i momenti difficili, gestiti con la maturità che soltanto una capolista può avere. Il primo set è cominciato con un sostanziale equilibrio, almeno fino al 7-7.

Poi Bologna ha deciso di far vedere perché comanda la classifica e ha allungato di una lunghezza dopo l’altra, trovando il massimo vantaggio sul 16-9. Jesi non ha comunque mollato un centimetro riavvicinandosi fino al -3, un campanello d’allarme che ha convinto le padrone di casa a forzare gli attacchi. Il parziale è scivolato via fino al 25-20 che ha permesso alla VTB di sbloccare il punteggio. Nella seconda frazione di gioco, le bolognesi hanno comandato fin dai primi scambi (5-2, 7-3, 9-4), subendo il ritorno della Pieralisi (12-10) che ha costretto coach Zappaterra a sfruttare il time out.

La sospensione non ha avuto gli effetti sperati, tanto che le ospiti sono riuscite a pareggiare e a rimanere molto vicine alla VTB nelle azioni successive. Fortunatamente ci ha pensato Chiara Boninsegna (12 punti per lei) a togliere le castagne dal fuoco in più di una occasione. Un muro di Virginia Ristori, poi, ha reso il punteggio più gestibile (19-16), nonostante l’ennesima ricucitura jesina (22-21). Un altro time out bolognese ha riportato la giusta concentrazione con il conseguente allungo finale verso il 25-22 e il momentaneo 2-0. Nel terzo set Jesi è scesa in campo con la voglia di vendere cara la pelle. L’avvio marchigiano è stato impetuoso (7-3, 9-4, 10-5, 12-6).

La VTB non è rimasta a guardare, prima pareggiando e poi superando le ospiti (11-10). La Pieralisi ha risposto prontamente e mantenuto in bilico il punteggio, salvo farsi sorprendere da un improvviso break delle padrone di casa. Bologna si è così ritrovata sul 21-16 e non ha avuto alcun problema nel chiudere la contesa con sei palle match a disposizione. Uno splendido salvataggio di Laporta ha fornito il passaggio per la schiacciata vincente del 25-18 e del 3-0 finale. Con questo successo, la VTB è salita a quota 22 punti (sui 24 disponibili), con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica Ravenna che ha però una gara in meno. Tra una settimana le emiliane giocheranno a Forlì, campo tradizionalmente ostico e mai semplice. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-PIERALISI JESI (25-20, 25-22, 25-18)

BOLOGNA: Ristori Tomberli 7, Taiani n.e., Boninsegna 12, Fiore 6, Pavani 5, Campisi n.e., Cavalli (L2), Bernardeschi n.e., Laporta (L1), Dall'Olmo n.e., Neriotti 12, Tonelli n.e., Saccani 7. All. Zappaterra

JESI: Tarabelli n.e., Girini (L), Pirro 15, Pepa, Paolucci 7, Peretti 5, Angeloni 2, Usberti n.e., Cusma 7, Milletti 4, Marcelloni 3. All. Sabbatini