B1: VTB Bologna più capolista che mai, Angelini Cesena battuta in appena 68 minuti

Una corsa a due: il primo posto del girone D della Serie B1 di volley femminile si è ridotto ormai a una lotta appassionante tra la VTB Bologna e la Tenaglia Altino. La formazione felsinea di coach Zappaterra ha risposto prontamente al successo di sabato delle abruzzesi, tornando a +3 sulla seconda piazza. La capolista è riuscita a battere in appena 68 minuti una fin troppo timida Angelini Cesena. I punti dI Fiore (17), Ristori (15) e Boninsegna (12) hanno permesso alla squadra di gestire al meglio i vantaggi, tanto è vero che le romagnole si sono dovute accontentare di appena 47 punti complessivi nei tre set disputati.

Nel primo set Cesena parte con brio e sfrutta anche diversi errori delle emiliane, Polletta opposto attacca dalla seconda linea (4-7); poi Bologna pareggia i conti e inizia a faticare la difesa bianconera; 16-13 con pallonetto di Pinali, il muro di Polletta vale il 23-17, chiude Bologna in fast 25-18. Il secondo set inizia in salita 8-1, il muro di Bologna sembra invalicabile e Cesena prova a forzare in attacco commettendo troppi errori; Conficoni serve bene Gennari che è l’unica a trovare continuità 17-11, l’errore di Pasini segna la fine del set 25-14.

Nell’ultimo parziale Bologna decolla con un break importante di sei punti (12-6); D’Aurea da posto quattro va giù (16-11), le felsinee attaccano sempre più forte, Guardigli realizza in primo tempo (22-15), si chiude il match con un ace 25-15. Fra una settimana è in programma un altro match casalingo, contro la terza forza del campionato Mosaico Ravenna. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-ANGELINI CESENA 3-0 (25-18, 25-14, 25-15)

VTB BOLOGNA: Ristori 15, Boninsegna 12, Fiore 17, Campisi, La Porta (L1), Neriotti 6, Saccani 3; ne: Taiani, Pavani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli, Dini. All. Zappaterra.

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Calisesi (L1), Parise 6, Di Arcangelo, Gennari 8, D’Aurea 3, Pasini 2, Pinali 3, Bellini, Polletta 6, Guardigli 2, Benazzi 1, Conficoni, Evangelisti (L2); ne: Caniato. All. Lucchi.