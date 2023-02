B1: la VTB Bologna riparte come aveva terminato, successo rotondo sul campo della Clementina 2020

Uno spettacolo, l’ennesimo della stagione: la VTB Bologna riprende da dove aveva terminato, dominando il primo match del girone di ritorno nel campionato di Serie B1 e infliggendo una severa lezione alla Clementina 2020. Non era una vittoria scontata, visto che è maturata in trasferta e soprattutto sul campo di una squadra in striscia positiva e bisognosa di punti. Il primo posto nel girone D rimane al sicuro, con 3 punti di vantaggio sulla Tenaglia Altino.

PRIMO SET: Troppi errori al servizio caratterizzano l’inizio della contesa per le clementine che, comunque, sono capaci di tenere testa alle avversarie, 6-7. Poi l’evidente imprecisione in ricezione delle marchigiane sulla battuta insidiosa di Fiore, non permette loro un efficace azione d’attacco, capace di mettere in difficoltà l’attenta difesa ospite, che contrattacca e conclude con relativa facilità, 7-15. Mucciolo propone il cambio di diagonale, dentro Villani e Gotti per Saveriano e Sconocchini che produce qualche risultato in più, ma ormai il set è segnato a favore delle ospiti che si impongono sull’ennesimo (6°) errore al servizio delle marchigiane, 16-25.

SECONDO SET. Anche nel secondo parziale il gioco della Clementina sembra frenato e non fluido come mostrato negli ultimi tempi, forse costrette a giocare con timore, dato che le avversarie non ti perdonano nessun errore, 5-9. Appena le ospiti calano un po’ al servizio, le clementine, comunque, non stanno a guardare e riescono a rifarsi sotto 13-13, con le combattive Catani e Ciccolini. Adesso la partita si fa incerta ed appassionante, con le due squadre che si alternano al comando. Due bei punti di Bovolo e un servizio vincente di Pizzichini per il mini-break jesino, 19-17. Scambi molto belli e prolungati caratterizzano questa fase del set, dove le due squadre esprimono tutto il meglio del loro repertorio e dove Clementina riesce a mantenere il suo vantaggio, 22-20. Nell’appassionante finale, però, la maggiore capacità offensiva delle emiliane permette loro di avere la meglio sulle pur combattive marchigiane e di risolvere a proprio favore anche questo set, 23-25.

TERZO SET. L’attacco delle bolognesi, da ogni parte del campo, è davvero efficace e difficile da controllare per la difesa Jesina e le ospiti si portano subito in vantaggio, 4-7. Qualche errore di troppo di Fiore & co. aiuta le locali che arrivano subito al pareggio, 7-7. Dura poco, però, perché le ospiti riprendono immediatamente il loro ritmo, 7-11. Le clementine sono dure a morire ed ancora in grado di controbattere con l’ottima Bovolo, 16-16. Come nel set precedente la battaglia infuria sotto i colpi decisi e ficcanti dei due sestetti, che si affrontano a viso aperto e senza risparmio di energie muscolari e nervose, 20-21, 22-23. Ancora una volta il finale va a vantaggio di chi ha più potenza e più soluzioni in attacco e alla Clementina rimane soltanto il rammarico di aver lottato strenuamente, di esserci andata vicino, ma di non aver potuto mai raggiungere la meta finale, 22-25. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020 - VTB BOLOGNA 0-3 (16-25 – 23-25 – 22-25)

CLEMENTINA: Pizzichini 1, Sconocchini 2, Saveriano, Ciccolini 4, Bovolo 18, Catani 8, Gotti 1, Valentini 1, Villani, Ricciotti, Falcone (L), Bastari (L2). All. Mucciolo

BOLOGNA: Ristori 17, Boninsegna 10, Fiore 13, Campisi 5, Neriotti 11, Saccani 2, Pavani, Taini, Cavalli (L), Bernardeschi, Laporta (L), Dall’Olmo, Tonelli. All. Zappaterra