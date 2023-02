B1. La VTB Bologna continua a non trovare ostacoli: San Damaso battuta e +6 sulla seconda

Vittoria determinante per la VTB Bologna che in rimonta supera la Tieffe San Damaso e allunga a +6 sul secondo posto del girone D della Serie B1 di volley femminile occupato dalla Tenaglia Altino. All’alba del primo set Capitan Fiore colpisce in pipe. Subito dopo arriva la murata di Neriotti: VTB avanti 2-3. Super Laporta, che sa difendere in qualsiasi modo: il libero in maglia gialla respinge la schiacciata avversaria di piede. Le padrone di casa fissano il parziale sull’8-5. Boninsegna svetta e colpisce di potenza pura, la difesa della Tieffe Zerosystem San Damaso non può nulla. Ace di Fiore, che ribalta il parziale: 10-11. Palla a Ristori e ci abbracciamo: attacco indifendibile della schiacciatrice della VTV FCRedil. Ma il team di casa resta aggrappato al set, pareggiando i conti in ace: 16-16.

Tieffe avanti di 2 punti, Coach Zappaterra chiama time-out e dà la scossa al suo sestetto. Esce Saccani, entra Bernardeschi. Ristori cerca e trova la parallela, mettendo giù il ventesimo punto rossoblu. Il set si chiude sul punteggio di 25-21. Il team modenese approccia meglio al secondo set, portandosi sul +4. Mani su di Pavani, da lì non si passa: Bologna accorcia le distanze. Palla a Fiore e ci pensa il Capitano: lob per il pareggio e murata per il vantaggio, siamo sul 6-7. Sfida combattuta, giocata punto su punto. Saccani palleggia ottimamente all’indirizzo di Boninsegna che, più che una schiacciata, mette giù una bomba nella metà campo avversaria. È ancora la 3 a chiudere i conti, la VTB si prende il set: 22-25. In apertura di terzo set Campisi protagonista, è 3 pari.

San Damaso mette la freccia, +7 per il team home. Momento complicato per il sestetto rossoblu. Da posto 2 è Virginia Ristori Tomberli ad attaccare e cercare di invertire il trend psicologico. Nuovo cambio in cabina di regia: Bernardeschi in, Saccani out. Bologna si porta a -5, grazie al muro firmato Neriotti. Ace di Katia Campisi! Cresce Bologna, macina punti e fa paura alle avversarie. Bernardeschi monumentale a muro, 20-20. Fiore non può volare ma non lo sa e vola lo stesso: +1 rossoblu. Laporta difende alla grande, Ristori riattacca e la VTB ribalta il set. Che impatto sul match per la giovanissima Alice Bernardeschi. 23-25, comanda Bologna. Il muro di Bernardeschi, la fast di Campisi: l’importanza del gruppo e del lavoro di squadra è tutta qui. Bologna famelica nel quarto set: +5. Neriotti in fast non sbaglia: 8-12. San Damaso riacciuffa il vantaggio: 17-16. I due sestetti si danno battaglia su ogni pallone. E quando c’è da battagliare Neriotti c’è sempre: attacco veloce della 11, dopo i muri vincenti di Bernardeschi e Campisi. Boninsegna attacca a tutto braccio: 19-21. Attacco corto di Ristori e palla fuori delle padrone di casa, Bologna si prende set e partita: 21-25.

Coach Zappaterra ha detto la sua sul match ma non solo: “Se è questa, più di tutte, la vittoria del gruppo? Sì, assolutamente. L’ho detto a più riprese che abbiamo 13 atlete in grado di fare la differenza in ogni partita. Questa sera l’ingresso di Bernardeschi è stato decisivo. Alice ha affrontato la partita in modo molto intelligente e con un atteggiamento da veterana, cambiando l’inerzia della gara. Oggi abbiamo giocato forse una delle peggiori gare da un punto di vista tecnico ma la squadra è stata brava a saper soffrire e a saper portare a casa la vittoria. Coppa Italia? L’assegnazione della Coppa Italia è una grandissima soddisfazione e per questo faccio i complimenti a tutto il gruppo dirigenziale del VTB. Noi come squadra dobbiamo rimanere concentrate sul campionato e pensare all’avversario settimanale di turno”. Il tabellino del match:

TIEFFE SAN DAMASO-VTB BOLOGNA 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 21-25)

SAN DAMASO: Baldoni 2, Bellei, Borelli (L), Credi 8, Guerra, Pecorari 23, Semprini 12, Tesini 5 e Venturelli 15. N.e. Montorsi, Odorici, Raineri e Selmi. All. Andreoli

BOLOGNA: Bernardeschi 6, Boninsegna 18, Campisi 8, Fiore 10, Laporta (L), Neriotti 12, Pavani 1, Ristori 15 e Saccani. N.e. Cavalli (L2), Dall’Olmo Casadio, Taiani e Tonelli. All. Zappaterra