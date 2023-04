B1. VTB Bologna sottotono nelle Marche: Corridonia si impone in tre set

Seconda sconfitta stagionale per la VTB Bologna che cade sul campo della Corplast Corridonia, formazione che aveva bisogno di punti pesanti per sperare ancora nella salvezza. Già certa del suo primo posto nel girone D della Serie B1 di volley femminile, la squadra di coach Zappaterra ha tenuto testa alle marchigiane nei primi due set, praticamente due fotocopie in cui i dettagli hanno fatto la differenza.

Da dimenticare invece il terzo parziale, in cui le felsinee non sono mai riuscite a entrare in partita. Ko del genere si possono accettare se poi durante i play-off tutto filerà liscio come previsto, data la splendida stagione che la VTB sta disputando. Come già anticipato, le prime due frazioni di gioco se le è aggiudicate di misura Corridonia, un doppio 25-22. In entrambi i casi le padrone di casa si sono portate sul 24-21, maturando dunque tre palle set sfruttate nel migliore dei modi.

Molto meno equilibrato il terzo parziale, con sette lunghezze di distanza che hanno testimoniato come Bologna abbia in parte tirato il fiato. La regular season della capolista termina con questa sconfitta: tra una settimana si giocherà l’ultimo turno del girone D, quello in cui la stessa VTB osserverà il proprio turno di riposo, in attesa di conoscere l’avversario che le contenderà l’accesso alla Serie A2. Il tabellino del match:

CORPLAST CORRIDONIA-VTB BOLOGNA 3-0 (25-22, 25-22, 25-18)

CORRIDONIA: Gobbi 8, Paparelli 1, Grilli 7, Partenio 13, Rita 7, Gatta 14, Zannini (L), Borsella (L), Romani, Giorgi, Patrassi, Mercanti. All. Fusco - Ciampechini

BOLOGNA: Ristori 5, Boninsegna 4, Fiore 17, Pavani 6, Neriotti 10, Saccani 2, Laporta (L), Cavalli (L), Taiani 4, Dallolmo Casadio, Bernardeschi, Tonelli, Campisi. All. Zappaterra