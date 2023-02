B1. VTB Bologna supera l’ostacolo Ravenna e consolida il primato a quota 40 punti

La Tenaglia Altino chiama, la VTB Bologna risponde. È diventato ormai questo il “tormentone” del girone D della Serie B1 di volley femminile, una botta e risposta tra la capolista felsinea e la più immediata inseguitrice abruzzese. Le due squadre hanno fatto letteralmente il vuoto e, dopo la vittoria di sabato dell’Altino contro la Pieralisi Jesi (3-1), la VTB di coach Zappaterra ha replicato con lo stesso risultato ai danni della Mosaico Ravenna.

Non era un match semplice quello di ieri, anche perché si sta pur sempre parlando di un avversario che è rimasto a lungo sul podio del girone e che ora si ritrova al quarto posto. Inoltre, proprio contro Bologna ha debuttato il neo-acquisto Serena Ortolani che ha dato filo da torcere alle bolognesi. Sbloccare il punteggio non è stato affatto semplice, ma la VTB ci è riuscita con pazienza e grande attenzione, come ben testimoniato dal 25-23 in favore delle padrone di casa. Il secondo parziale non è stato adatto ai cuori deboli. La Mosaico è stata capace di pareggiare i conti con una frazione di gioco risolta ai vantaggi, un 27-25 che ha rimesso in discussione le sorti della gara.

Nel terzo e nel quarto set, poi, le squadre non sono state poi molto distanti tra loro ma a prevalere è stato il maggiore tasso tecnico di Bologna che ormai riesce a concretizzare ogni situazione che le capita in questo campionato. Fra sette giorni Bologna se la vedrà in trasferta contro la Tieffe Zerosystem San Damaso, fanalino di coda (in coabitazione con il Volley Modena) del girone D. Il tabellino del match:

VOLLEY TEAM BOLOGNA-MOSAICO RAVENNA 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-19)

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Campisi, La Porta, Neriotti, Saccani, Taiani, Pavani, Cavalli, Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio, Tonelli, Dini. All. Zappaterra.

RAVENNA: Mandà, Aluigi, Masotti, Toppetti, Casotti, Rubini, Haly, Marku, Vingaretti, Benzoni, Casali, Ortolani. All. Focchi