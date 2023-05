Volley A3, la coppia Marzola/Vanini confermata in panchina a Bologna

Si scaldano i motori della terza stagione in serie A3 Credem Banca della Geetit Bologna che dà ufficialmente inizio alle danze ed entra nel vivo del mercato con una prima ed importantissima conferma che arriva direttamente dalla panchina. La società bolognese riconferma la guida alla coppia al timone anche nella stagione precedente: all’head coach Marco Marzola e al suo secondo Andrea Vanini, coadiuvati dallo scoutman Matteo Lunati.

Si riparte quindi dallo stesso staff tecnico per i rossoblù, che per la stagione 2023 /2024 sono chiamati a migliorare il piazzamento precedente per consolidare sempre più la presenza nella terza serie nazionale.

Al tecnico romagnolo, alla sua terza stagione da allenatore e alla sua seconda sotto le due torri, è affidato il compito di guidare un roster attualmente in via di allestimento ma che sicuramente sarà competitivo e giovane, con un obiettivo che già in questa fase è ben definito. Dopo una passata regular season più che positiva, 44 punti conquistati, un 7° posto nel ranking di Serie A3 e uno storico approdo ai playoff, è doveroso chiedersi quali saranno gli obiettivi della nuova stagione. “Sebbene sia ancora presto per fare dichiarazioni” racconta Marzola, “sicuramente le intenzioni, mie e della società, sono quelle di provare a raggiungere i Play Off, ponendosi quindi un obiettivo più alto rispetto all’anno precedente, quando lo scopo primario era salvarsi. É certamente un obiettivo ambizioso che dovrà andare di pari passo con la squadra che riusciamo a costruire. Sicuramente la mia volontà, e in primis della società, è quella di migliorarsi ed è per questo che sono rimasto a Bologna”.