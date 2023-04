Volley A3 playoff ottavi, avvio in salita per Bologna: serve l'impresa con Pineto

Ko 0-3. Partono in salita gli ottavi di finale playoff per la Geetit Bologna che ora a casa di Pineto dovrà vincere tre set per sperare di andare poi al golden set. Nonostante la splendida cornice creata dai tifosi e l’approccio positivo della Geetit la forza di Pineto ha la meglio. Ora il percorso degli emiliani si complicata radicalmente.

Nel primo set Bologna è cinica in seconda linea e Lusetti è messo nelle migliori condizioni per servire i suoi. Si gioca punto a punto e solo in chiusa la forza tecnica e fisica degli abruzzesi ha la meglio. Nella seconda frazione di gioco la pressione al servizio di Pineto aumenta e tutto il gioco rossoblu si complica con gli ospiti che si portano avanti 0-2. Nel terzo set il copione del parziale precedente sembra ripetersi, Orazi e Maletti suonano la carica per raccorciare le distanze ma non basta: Pineto chiude il match 3-0.

Marco Marzola: "Sono parzialmente soddisfatto della nostra prestazione. Se da un lato abbiamo appicciato bene il match, dall’altro una delle principali indicazioni era quella di essere aggressivi al sevizio. Con una formazione del genere mancando nei fondamentali di base tutto si complica. Andiamo a Pineto consci che sarà molto molto tosta ma contiamo nel giocare a viso aperto".

Geetit Bologna – Abba Pineto 0-3 (22-25, 16-25, 19-25)

Geetit Bologna: Ballan 1, Brunetti (L), Guerrini 1, Govoni, Lugli 12, Lusetti 2, Orazi 7, Maletti 13, Vinti 6, Grottoli, N.e: Donati, Serenari, Gabrielli, Oliva.

?Abba Pineto: Giuliani (L), Merlo 11, Bongiorno, Basso 10, Pesare (L2), Milan 7, Paris 2, Bragatto 6, Omaggi 1, Baldari, Link 19, Fioretti, Mignano 1, N.e: Calonico.