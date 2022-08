Volley A3, la Geetit Bologna torna in palestra per la nuova stagione

È ufficialmente iniziata la nuova stagione di A3 della Geetit Pallavolo Bologna. Atleti e staff si sono riuniti oggi, 18 agosto, al palazzetto dello sport di Portomaggiore in vista del primo allenamento agli ordini di coach Marco Marzola. Ad aprire la giornata i test fisici eseguiti da Andrea Vannini, secondo allenatore, e la distribuzione del materiale societario.

Tutti presenti alla corte del tecnico romagnolo che nella serata hanno ricominciato a prendere confidenza con palla e taraflex. A partire dalla giornata odierna e per le prossime due settimane le sedute tecniche e pesi verranno svolte tutti i giorni ad esclusione di Sabato e Domenica.

L’entusiasmo per l’apertura della nuova stagione è tanto così come la fiducia riposta in un gruppo nuovo ma con diverse potenzialità. A confermarlo il direttore generale Andrea Cappelletti che al raduno della squadra, a nome della società tutta, ha sottolineato le aspettative e l’importanza di un progetto che continua a crescere.