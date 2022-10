Volley A3, Bologna inizia molto bene: tre punti con Mirandola

Prestazione robusta della Geetit Pallavolo Bologna che, di fronte al pubblico del PalaSavena, si aggiudica una vittoria a bottino pieno nel derby dell’esordio. Battuta Mirandola 3-0. Bologna apre il match con un’impeccabile prestazione in attacco, quando alla fase offensiva si aggiunge grande qualità anche a muro Lugli e compagni si aggiudicano indisturbati il primo parziale. La prestazione corale premia i rossoblu che ad eccezione delle fasi iniziali del secondo set, conducono sempre le operazioni.

La Geetit Pallavolo Bologna apre il match con una grande prestazione in contrattacco: Maletti e Lugli guidano la squadra sul 6-3. Mirandola fatica nel cambio palla e un super Maletti stampa Stohr per il 9-6. Bellei commette un errore in attacco e coach Dall’Olio è costretto al primo time out del match sul 10-6. Mirandola cerca di agganciare i padroni di casa con l’ace di Stohr che vale l’11-9 ma Bologna mantiene lucidità nella fase offensiva come difensiva. Guerrini scalda il pubblico con due muri punto che conditi dall’attacco di Lugli costringono Dall’Olio al secondo discrezionale modenese sul 16-10. Al rientro la buona prestazione al servizio di Orazi continua fino al 19-10. Dombrovski cerca di scuotere i suoi con due mani out ma Maletti sugli scudi firma il 23-16. Nonostante l’ennesimo tentativo di Stohr, Guerrini con un attacco di seconda intenzione, regala il primo setball di stagione che il muro concretizza con il 25-18.

Mirandola apre il secondo parziale con fame di rivalsa e con Dombrovski alza la prestazione in attacco 4-6. Bologna rincorre e Modena non riesce a prendere il largo. Si procede punto a punto con Mirandola che spinge in attacco ma trova una Bologna composta in tutti i fondamentali. La Geetit trova il primo vantaggio del set sul 9-8 ma Stohr si carica la squadra sulle spalle e tiene l’avversario. Si procede con un faccia a faccia fino al 14-12 quando sul turno al servizio di Guerrini Bologna torna a condurre le operazioni. L’attaccante umbro trova l’ace sul 15-12 e il tecnico modenese chiama i suoi alla panchina. Al rientro il copione prosegue con Guerrini che continua la prestazione al servizio condita da un sistema muro-difesa impeccabile. Guerrini va a tabellino anche in attacco con una pipe che scalda il pubblico di casa e costringe mirandola al secondo time out sul 19-12. La Stadium trova il cambio palla ma il gioco corale della Geetit non lascia scampo agli avversari: Maletti ferma due volte a muro Gulinelli poi Lugli con un maniout mette la firma sulla chiusura di set: 23-16. Maletti regala il setball alla squadra delle due torri sul 24-17. Lo stesso commette un errore al servizio, ma Gulinelli restituisce il favore. Bologna si aggiudica il secondo parziale 25-18.

Bologna apre la terza frazione di gioco con un’ottima fase break sul servizio di Lusetti. Lugli, Maletti, Orazi in attacco portano Bologna sul 4-0. Cala l’attenzione in ricezione nel 9×9 rossoblu e i modenesi restano agganciati 6-4. Lusetti serve perfettamente tutti i suoi e alla pressione al servizio avversario risponde una gestione magistrale degli attaccanti della squadra delle due torri: 12-8. Il tecnico gialloblu chiama i suoi alla panchina e al rientro, sul turno al servizio di Gulinelli, la Stadium si avvicina fino al 12-11. Sempre Gulinelli cerca di spezzare il ritmo dei padroni di casa e ci riesce fino al 14-13. Bologna mette il turbo per il rush finale con Lusetti che continua a servire magistralmente i suoi: 18-13. Ancora una volta è il turno al servizio di Guerrini a far salire in cattedra la Geetit che serve fino al 20-15. Poi Orazi continua l’epopea rossoblu con due muri punto che valgono il 23-18. Lugli regala ai suoi il 24-19 che condito da un errore modenese segna il 25-19, 3-0.

Marco Maletti: "Partire con il piede giusto era importante. Dopo le amichevoli che non sono andate esattamente come volevamo ci siamo allenati tanto, abbiamo studiato tanto l’avversario e credo si sia visto oggi in partita. Eravamo preparati. Oltre a questo tutto la prestazione è stata ottima. Abbiamo commesso pochi errori in attacco e abbiamo gestito al meglio soprattutto i “palloni brutti”. La distribuzione del gioco è stata regolare e ha permesso a tutti di avere grande spazio in partita".

Geetit Bologna – Stadium Pallavolo Mirandola: 3-0 (25-18; 25-18; 25-19)

Geetit Bologna: Ballan4 , Guerrini 12, Lugli 15, Lusetti 2, Orazi 10, Maletti 17, Gabrielli (L), Oliva, N.e: Grottoli, Govoni, Faggiano, Donati, Callegati.

Stadium Mirandola: Stohr 11, Ghelfi 1, Bellei 2, Canossa 4, Rustichelli (L), Dombrovski 10, Scaglioni, Caciagli, Rustichelli 3, Gulinelli 5, N.e: Neri, Capua, Ghelfi.