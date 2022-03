Volley A3, è una Bologna che gioca ad altissimo livello quella che perde con Macerata

Squadra in casa

Squadra in casa Pallavolo Macerata

"Abbiamo giocato due set di altissimo livello. Sono felice di quei due set nella misura in cui, al netto di qualche sbavatura che ogni tanto ci capita, abbiamo giocato un’ottima pallavolo contro un avversario che ha dimostrato nel corso di tutto il campionato di meritare i piani alti della classifica. Nel terzo set avevamo probabilmente finito le energie mentali e fisiche". Commenta così coach Andrea Asta la sconfitta della sua Geetit Bologna contro Macerata per 3-0. La formazione bolognese ha dato del filo da torcere alla quarta potenza del girone (bianco di serie A3): ora serve quanto più fare punto per provare a risalire la classifica.

Bologna ha un ottimo biglietto da visita (1-4), sul 3-8 è pausa per casa, ma Bologna continua a viaggiare (9-13). I giochi si riaprono sul 21-20 dopo il 16 pari; Macerata si porta sul 24-22 ma con un muro e una palla a terra è parità. Macerata chiude 27-25.

Il 2-6 del secondo set dice he Bologna riparte di slancio; vantaggio sull'11-15 e in questo caso la sfida si riapre sul 18 èari. Bologna va sotto 23-21 e il finale è 25-22.

Musica diversa per la terza frazione con una Bologna molto stanca: stavolta è 8-3 e quindi vantaggio per i padroni di casa, che spingono sull'acceleratore: 25-14.

Macerata: Pasquali 8, Giannotti 15, Margutti 5, Ferri 14, Sanfilippo 8, Scrollavezza 4, Ravellino, Gabbanelli (L), N.e: Robbiati, Scita, Paolucci, Facchi.

Bologna: Soglia 4, Maretti 5, Bonatesta 2, Cogliati 3, Ghezzi (L), Faiulli, Marcoionni 5, Dalmonte 7, Spagnol 20, Meer (L2), N.e: Faiella, Venturi, Zappalà.