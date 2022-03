Volley A3, Bologna ko con Pineto

Squadra in casa

Squadra in casa Geetit Bologna

Nuovo ko per la Geetit Bologna nel campionato di volley serie A3 quando mancano ancora solo 2 giornate di regular season. Contro Pineto, la seconda potenza del girone Bianco, finisce 0-3. La situazione della formazione non è rosea, anzi: penultimo posto con 16 punti che al momento vuol dire retrocessione diretta.

Pineto prova subito a staccarsi da Bologna (10-13), che però riporta le cose in parità (13-13). Di nuovo allungo che vale il 16-19 e poi il 18-23. Bologna fatica e si ferma 19-25.

In rincorsa anche il secondo set: Pineto sigla il 4-8, poi l'11-20. Bologna Si ferma stavolta 14-25. E anche l'ultima frazione è molto simile. Per la prima volta la Geetit è avanti (5-4), poi Pineto va per l'8-12 che diventa 12-18. Finale 20-25.

Bologna: Soglia, Maretti 8, Cogliati 1,Venturi, Ghezzi (L), Faiulli 1, Zappalà 2, Marcoionni 3, Spagnol 13, Dalmonte9 , Faiella, Meer (L2) N.e.: Bonatesta.

Abba Pineto Volley: Dal Campo, Giuliani (L1), Calonico 5, Bertoli 9, Martinelli, Catone 1, Disabato 8, Persoglia 7, Link 21, Orlando, N.e: Marolla, Pesare, Omaggi, Fioretti.