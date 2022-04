Volley A3, una Geetit già rassegnata prova comunque a lottare contro Porto Maggiore

Un match utile soltanto per le statistiche. E' comunque una Geetit che lotta nonostante la retrocessione già certa dalla serie A3 quella che affronta Porto Maggiore perdendo 0-3.

Il match vede la squadra ospite portarsi avanti per l'1-3 grazie a Dahl prezioso sia in attacco che dai 9 metri. L’errore di Pinali vale il pareggio sul 3-3 ma lo stesso schiacciatore con il turno al servizio riporta i suoi sul 6-3. Si inserisce nel gioco ferrarese anche Dordei e il tabellino segna il 9-5. Il gioco di Leoni premia i gialloblù che mantengono largo vantaggio. Quando Bologna acquista sicurezze in difesa le azioni si allungano e le distanze si accorciano: 9-11. Il turno al servizio di Dahl mette nuovamente in difficoltà la ricezione dei padroni di casa costretti al primo time out sul 9-13. Portomaggiore continua ad essere aggressiva al servizio e in attacco con varie possibilità di uscita nonostante il tentativo a muro di Cogliati che ferma prima Ferrari poi Pinali per l’11-16. Portomaggiore domina per tutta la fase finale del set nonostante Bologna sia riuscita ad annullare 3 match ball. Il set si chiude 22-25.

La secondo frazione di gioco si apre con un punto a punto che vede entrambe le squadre aggressive nella fase offensiva fino al 11-11. Il turno al servizio di Pinali vale il primo +2 del set sul 11-13. Bologna commette prima un fallo a muro con Cogliati poi Maretti pesta in pipe la linea dei 3 metri e Asta chiama il time sul 12-15. Sul 13-17 Asta prova il classico cambio in regia con Faiulli per Cogliati ma il gioco in attacco non funziona e costringe la panchina rosso-blu al secondo discrezionale sul 13-19. Bologna sembra in blackout con il turno al servizio di Leoni 13-23. Zappalà scalda il pubblico del PalaSavena con un primo tempo ma Portomaggiore trova il set point sul 14-24. Un’errore di Bologna consegna a Portomaggiore il set sul 15-25.

L’apertura del terzo parziale vede Bologna portarsi avanti per 3-1 grazie ad un ottimo Bonatesta, entrato in chiusura del set precedente al posto di Dalmonte. I felsinei continuano ad essere aggressivi in attacco con Spagnol sugli scudi mentre gli avversari faticano in ricezione e nel sistema muro difesa. Coach Marzola chiama il suo primo time out del match sul 9-5. Con Dahl e Pinali Portomaggiore riacquisisce le certezze perse e firma il pareggio sull’ 11-11. Coach Andrea Asta risponde chiamando time out ma al rientro il servizio di Dordei scardina la ricezione di Bologna e il tabellino segna l’11-15 e Asta chiama nuovamente i suoi alla panchina. Bologna è in blackout e Portomaggiore chiude 16-25, 3-0.