Volley A3, la Geetit Bologna a casa della capolista Fano

Il netto 3-0 contro San Giustino è ormai un bel ricordo e ora è il tempo di pensare alla prossima sfida. Match a casa della capolista per la Geeti Bologna che domenica 29 alle 19 è a casa di Fano. I marchigiani, dopo aver perso lo scontro diretto per la vetta contro l’Abba Pineto, hanno centrato tre vittorie consecutive che, complici alcuni scivoloni degli abruzzesi, hanno loro assicurato il primo posto a quota 43 punti.

I ragazzi di coach Castellano lotteranno dunque, durante la regular season, per mantenere il primato che li agevolerebbe nei playoff promozione. Bologna, d’altro canto, dopo il periodo negativo, è riuscita ad invertire la rotta tornando a segno tra le mura amiche. La trasferta di Fano è un’occasione per confrontarsi ancora con la parte alta della classifica consci di dover scendere in campo a viso aperto.

A Fano il compito di gestire la pressione, a Bologna la capacità di approcciare il match con impegno ma anche con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. I marchigiani vantano un roster di altissimo livello con il registra classe 2000 Zonta, l’opposto tedesco Marks (best scorrer in occasione della gara di andata con 34 punti) e il libero Raffa. Contemporaneamente, forte di un organico completo, Fano ha a disposizione una panchina lunga tra cui spicca il nome di Roberti, schiacciatore classe 2004, che nell’incontro precedente ha messo una forte impronta per chiudere la pratica al PalaSavena di San Lazzaro.

Tra le mura amiche Bologna aveva sfiorato l’impresa ma alla fine del set corto erano stati gli avversari ad avere la meglio. Ora al PalaAllende sarà tutta un’altra storia.

Michele Orazi: "Sono una squadra molto attrezzata con un organico completo. Noi possiamo solo metterci tutto noi stessi, cercando di rimanere concentrati al massimo per cercare di contrastare la squadra avversaria".