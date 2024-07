Bologna sogna una nuova medaglia alle Universiadi: le ragazze del CUS sono già uno spettacolo

Bastano due partite per sognare? Nel caso delle pallavoliste che con la maglia del CUS Bologna stanno partecipando all’edizione 2024 delle Universiadi potrebbero essere sufficienti, tanto è vero che la squadra è già qualificata ai quarti di finale con un turno di anticipo. L’importante appunto si sta svolgendo in Ungheria, per la precisione a Debrecen e Miskolc, con le felsinee chiamate a confrontarsi con gli atenei di tutto il continente per provare a riconquistare il titolo di campionesse europee vinto un anno fa in Portogallo.

Nella fase a gironi (4 in totale) la formazione dove giocano atlete impegnate nei campionati di Serie A e B è stata abbinata alle slovene dell’Università di Lubiana, le olandesi dell’Università di Twente e le francesi dell’Università di Rennes. Le prime due classificate dei quattro gironi si sfideranno poi nei Quarti di finale, poi successivamente si disputeranno le Semifinali e le Finali (previste il 16 luglio).

Le bolognesi hanno già annientato Lubiana in quattro set, concedendo il bis ieri in maniera netta contro il Twente (3-0). Con questi 6 punti le ragazze guidate in panchina da Leonardo Palladino sono sicure del passaggio del turno e di essere tra le otto migliori università europee. Sperare nel podio non è impossibile, soprattutto analizzando i profili delle giocatrici che fanno parte del CUS Bologna in Ungheria.

Ecco l’elenco completo:

Greta Monaco - nell’ultima stagione a Ozzano in B1 e protagonista in A2 con la maglia dell’Olimpia Teodora Ravenna

Chiara Mason - reduce dalla doppia esperienza in A1 con Trento e Pinerolo, nel corso della prossima stagione giocherà a Messina in A2

Dalida Modestino - da anni alle prese con la Serie A, è diventata un punto di forza dell’Akademia Messina

Matilde Giardi - dopo la promozione in A2 con Montale, ha giocato a Ravenna e nell’ultima stagione a Rubiera (B1)

Blerona Tasholli - ha vissuto negli ultimi anni stagioni importanti in B1 con le maglie del Volano, Imola e Vicenza

Mariaelena Aluigi - il prossimo anno giocherà in B1 con Campagnola Emilia dopo gli splendidi anni a San Giovanni in Marignano e Rubiera

Sofia Migliorini - ha appena conquistato l’A2 con Imola, piazza in cui rimarrà anche il prossimo anno

Stefania Bernabè - gli ultimi mesi l’hanno vista schiacciare ad Alseno, in B2, registrando anche il record di 42 punti in una sola partita

Sara Fontemaggi - le due stagioni consecutive a Ravenna l’hanno poi fatta diventare un elemento imprescindibile di Olbia (A2)

Alessia Mazzon - tante esperienze per lei, dalle più recenti a Macerata, passando anche per la Francia e San Giovanni in Marignano

Sofia Taiani - reduce da due anni alla VTB Bologna (B1 e A2), ha indossato anche le maglie di Imola e Ozzano

Giulia Galletti - alzatrice che conosce a menadito l’A2 grazie ai campionati affrontati a Messina, Macerata e Offanengo

Sophie Andrea Blasi - miglior libero dell’A2 2024-2025, bolognese doc, è una garanzia in difesa a Olbia, ma di lei si ricordano anche gli anni a Brescia

Beatrice Bacchilega - le parentesi a Ravenna e Forlì hanno fatto da apripista all’approdo in A2, categoria in cui giocherà il prossimo anno con la Clai Imola