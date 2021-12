Volley A3, scontro diretto per la Geetit Bologna per mettere fino al lungo digiuno di punti

Squadra in casa

Una sfida che profuma di salvezza, da entrambe le parti. La nona giornata di campionato di serie A3 prevede un anticipo da scontro diretto: quello fra la ViviBanca Torino e la Geetit Bologna, due formazioni entrambe a quattro punti. Appuntamento fissato questa sera, 4 dicembre, alle 18.

In questo momento i quattro punti rappresentano il fondo della classifica, condiviso con Brugherio, che rimane a 4 punti poiché ha già giocato con Montecchio perdendo 3-0. Torino torna in campo dopo due settimane di stop causa Covid con un atleta positivo e tre in quarantena e due sfide ancora da giocare, con Fano e Pineto. Bologna invece è a digiuno da un po' con l'ultima vittoria risalente al 24 ottobre contro Belluno al tie break. Una delle due muoverà sicuramente la classifica.