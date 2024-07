Bologna trionfa alle Universiadi di volley: è la terza medaglia d’oro negli ultimi 4 anni

Nel lontano 1999 Gabriele Muccino otteneva il suo primo vero successo da regista col film “Come te nessuno mai”. A distanza di 25 anni esatti, questo stesso titolo calza a pennello per descrivere l’impresa dell’Università di Bologna, capace di imporsi alle Universiadi di volley per la terza volta negli ultimi quattro anni. Proprio ieri è stata conquistata l’ennesima medaglia d’oro da parte delle felsinee, in grado di dominare il torneo dall’inizio alla fine (sei vittorie in altrettanti incontri e appena 2 set ceduti).

Un trionfo molto atteso, anche se non semplice, visto che il 3-0 in finale contro l’Università di Zagabria è maturato grazie a due parziali a dir poco incerti, il secondo e il terzo. Le ragazze di coach Palladino hanno impresso un ritmo impressionante alla partita che metteva in palio l’oro già nel parziale di partenza, come ben testimoniato dall’8-3 iniziale. Il set è stato poi gestito senza problemi, tanto è vero che le bolognesi hanno lasciato alle avversarie croate appena 14 punti.

Ben altra musica ha fatto da sottofondo alla seconda frazione di gioco. Nonostante un rassicurante 20-15, Bologna ha subito il ritorno delle croate che hanno perfezionato il pareggio e poi il sorpasso, sognando il momentaneo 1-1 quando si sono portate sul 23-21. Il set point a disposizione delle emiliane non è bastato, ai vantaggi è stata l’Università di Zagabria a sfiorare l’impresa ma poi Fontemaggi, Mason e Mazzon hanno permesso alla squadra di chiudere sul 28-26. Non meno emozionante è stato il terzo parziale. L’inizio scoppiettante delle croate (5-0 in loro favore) è stato pazientemente compensato dal recupero delle felsinee che hanno ricucito lo strappo, rimanendo comunque spesso in svantaggio.

Sul 21-20 per le avversarie, una ispiratissima Mason ha ingranato la marcia giusta inanellando tre prodezze consecutive e assicurando alle compagne di squadra due preziosi match point. Il secondo è stato quello decisivo, un errore al servizio che ha dato il via alla festa per una delle medaglie d’oro più meritate di sempre. Proprio in finale i 15 punti a testa di Chiara Mason e Alessia Mazzon hanno fatto la differenza, ma in generale tutto il gruppo ha ruotato alla meraviglia fornendo un contributo mai banale.