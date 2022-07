Il Volley Team Bologna trova finalmente la giocatrice giusta per il posto 4: Virginia Ristori

In posto 4 il primo volto nuovo che il Volley Team Bologna si accinge a presentare è di origine toscana, precisamente è nata a Firenze nel 1999. Si tratta di Virginia Ristori. Inizia presto a giocare a pallavolo all’età di sette anni nella società di famiglia, nelle fila della Pallavolo Ugo e Alessandro Bacci.

Proprio con la stessa società si affaccia al primo campionato regionale di serie C. Da lì si sposta in un’altra società sempre nel fiorentino, la Pallavolo Montelupo. Militando tra le fila di questa società, Virginia, partecipa più volte alle finali nazionali giovanili. La prima apparizione in un campionato di caratura nazionale arriva grazie al Volley Club Sestese dove affronta la serie B2. L’approdo successivo a San Michele, sempre a Firenze, le permette di disputare la serie B1. Stessa categoria per le tre stagioni successive ma questa volta a Castelfranco di Sotto. La passata stagione ha giocato in A2, in terra sicula, al Marsala Volley.

Sulla prossima stagione queste sono le dichiarazioni di Virginia Ristori: “Per quanto riguarda il prossimo anno sono molto elettrizzata, ho sentito da subito una grande fiducia da parte dell’allenatore e della società e questo mi spinge ancora di più a credere che si possano raggiungere ottimi risultati insieme, non vedo l’ora di cominciare!”