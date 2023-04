Volley A3, vittoria e prima volta ai playoff: è festa per la Geetit Bologna

Vittoria e playoff conquistata. Festa grande in casa Geetit Bologna che batte 3-1 Brugherio nell'ultima sfida di regular season. Dopo un primo set sotto tono a discapito di una Brugherio in grande spolvero in fase offensiva, Bologna aumenta la pressione al servizio e la qualità dei restanti fondamentali aggiudicandosi con facilità la posta in palio.

Sarà Pineto l’avversario dei felsinei nel primo giro di boa dei playoff. La formula prevede due gare con andata e ritorno ed eventuale golden set in casa della miglior classificata. Si inizia mercoledì 12 aprile alle 20.30 al PalaSavena di San Lazzaro.

La classifica finale vede la Vigilar Fano confermarsi al timone e pronta a giocare la sfida per l’accesso diretto in serie A2 Credem Banca contro Sieco Impavido Ortona. A seguire Pineto, Macerata e Savigliano come teste di serie che scontreranno Garlasco, Parma e Bologna.

Marco Maletti: "È stata una partita incredibile. Siamo partiti contratti perché la posta in palio era alta. Loro c’hanno sorpreso in contrattacco perché hanno giocato in modo intelligente con break in fasi chiavi del parziale. Dal secondo set siamo riusciti ad entrare in campo dimenticando il parziale precedente ed esprimendo il nostro gioco. Siamo stati pazienti e con lucidità siamo riusciti a conquistare tutti i punti in palio".

Geetit Bologna – Gamma Chimica Brugherio 3-1 (22-25, 25-15, 25-14, 25-17)

Geetit Bologna: Govoni 0, Vinti 14, Orazi 12, Lugli 20, Maletti 15, Grottoli 0, Lusetti 2, Donati 0, Brunetti (L), Ballan 5, Guerrini 0. N.E. Gabrielli, Serenari, Oliva. All. Marzola. Gamma Chimica Brugherio: Biffi 0, Chiloiro 6, Mati 7, Barotto 14, Van Solkema 9, Innocenzi 6, Carpita 5, Marini (L), Consonni 1, Selleri 0, Ichino 0, Montermini 3, Mancini 0. N.E. Piazza. All. Durand.