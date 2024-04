È bolognese il miglior libero della Serie A2 2023-2024: stagione indimenticabile per Sophie Blasi

Il libero che non ti aspetti: poteva essere considerata in questa maniera Sophie Andrea Blasi soltanto fino a pochi mesi fa, invece ora va acclamata come libero con la L maiuscola. Non può essere altrimenti dopo aver esaminato la sua stagione strepitosa ad Olbia, in A2. La stagione 2023-2024 della seconda categoria nazionale del volley femminile è terminata ufficialmente ieri e la giocatrice bolognese è risultata la migliore nel suo ruolo.

È una soddisfazione enorme incorniciata dalle classifiche ufficiali della Lega. In quella delle ricezioni perfette (quelle che rispondono a criteri come la traiettoria della palla e la posizione del campo in cui la stessa potrebbe cadere), Sophie non ha avuto rivali, conquistando un primo posto più che meritato con un ottimo 49,63%. Questa sua solidità difensiva ha fatto la fortuna dell’Hermaea che si è salvata all’ultima giornata battendo Bologna nello scontro decisivo (quasi uno scherzo del destino che sia stata lei a contribuire alla retrocessione in B1 delle felsinee). La scorsa estate la società isolana ci ha visto lungo nel puntare sulla 21enne. Le 28 presenze con il club sardo possono essere considerate la migliore stagione della sua carriera.

Si è riscoperta libero lo scorso anno con la Millenium Brescia, poi a Olbia è definitivamente maturata. Figlia di un cestita degli anni Novanta, ha iniziato a mettersi in mostra con l’Idea Volley Bologna, prima di approdare all’Orago e di vincere due scudetti (Under 14 e Under 16). Tra il 2015 e il 2017, invece, si è ulteriormente perfezionata con il Volleyrò Casal De’ Pazzi, società romana celebre per la scoperta di tanti talenti in erba. Nel 2019 ha fatto il suo esordio con la Pallavolo Montale, poi ha scelto la Millenium Brescia, due stagioni preziose che hanno fatto da apripista all’esordio in Sardegna.