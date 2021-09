Cambio di programma per le amichevoli della Clai Imola

Cambio di programma nel calendario delle amichevoli di. L’accordo di giocare un doppio confronto tra le ragazze di Fabio Ghiselli ed il, prevedeva il primo incontro mercoledì 29 settembre a Imola ed un retour-match per il mercoledì successivo 6 ottobre al Carisport. Il cambio di programma determina l’inversione dei campi per le due sfide, mantenendo inalterate le date. Quindi Csi Clai mercoledìin trasferta al Carisport, mentre appuntamento imolese per mercoledì 6 ottobre.

Rimangono confermati gli altri appuntamenti. Giovedì 30 settembre dovrebbe essere il giorno del ritorno al PalaRuscello dopo i lavori di ristrutturazione, anche se con qualche disagio. Domenica 3 ottobre si va a Reggio Emilia per un triangolare contro Campagnola Emilia e Centro Volley Reggiano. Infine domenica 10 ottobre si riceverà la visita di Ozzano, ultimo appuntamento prima dell’inizio del campionato previsto per sabato 16 ottobre in trasferta sul campo di Conad Alsenese ad Alseno, in provincia di Piacenza, mentre il debutto casalingo avverrà solo in occasione della terza giornata contro il Volley Club Cesena domenica 31 ottobre.