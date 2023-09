“A due passi da te”: la campagna abbonamenti 2023-2024 della VTB Bologna

La passata stagione, per la VTB Bologna e per i colori che sono contenuti all’interno del logo, è stata ricca di emozioni frutto di risultati sportivi che hanno concesso, oggi, di poter calcare un palcoscenico alquanto prestigioso, la Serie A2 del volley femminile.

La società felsinea ha quindi annunciato la campagna abbonamenti con queste parole: “Sentiamo e siamo a conoscenza della responsabilità del campionato a cui ci stiamo affacciando ma ogni attimo vissuto insieme, ha la possibilità di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo finale. Un po’ come funziona alla fine di ogni azione o dopo ogni set di qualsiasi partita di pallavolo. La capacità di guardare a ciò che verrà, consente di provare a realizzare qualcosa che possa essere costruttivo. L’indirizzo societario è senza dubbio: guardare al futuro. Tutto è iniziato, come ogni anno, con la ripresa degli allenamenti che ha dato ufficialmente il via alla stagione che condurrà la VTB FCREDIL Bologna al debutto nel 79° Campionato di Serie A2 Femminile”.

Si tratta di una iniziativa dal nome ben preciso: “Ecco così che nasce “A DUE PASSI DA TE”: la campagna abbonamenti che permetterà a coloro che decideranno di acquistarlo, di seguire la formazione rossoblù durante tutte le partite casalinghe che si disputeranno, attendendo l’arrivo della nostra nuova casa, al PalaSport Luciano Marani di Budrio, a partire dal 15 ottobre. Il claim scelto, infatti, richiama non solo la categoria cadetta del massimo Campionato di Pallavolo Femminile, ma va anche a ribadire la vicinanza della nostra casa per la prossima stagione sportiva. Ultimo ma non per importanza il legame con i nostri tifosi che rivestono, senza dubbio, un ruolo che per noi è fondamentale. Proprio perché in fin dei conti si tratta di condividere attimi insieme”.