Capitan Sofia Cavalli è la prima riconferma della CSI CLAI Imola

Con la conclusione della stagione 2021-22, e con l’approssimarsi di una nuova avventura in serie B1, in casa Csi Clai Imola, dopo la nomina di Nello Caliendo come nuovo allenatore della prima squadra, inizia il giro delle riconferme. Del roster che ha disputato l’ultimo campionato di Serie B1, la prima ad essere riconfermata è la regista della squadra, nonché capitano Sofia Cavalli. Giunta al suo ottavo anno in prima squadra, Sofia rappresenta il più chiaro esempio di prodotto del vivaio della società imolese.

Per lei, 24 anni già compiuti in aprile, questa è la quarta stagione in serie B1, come raccontato ai canali ufficiali della società: “Speriamo anche che sia la prima che si possa giocare con continuità, senza interruzioni. Per colpa del Covid ancora non siamo riuscite a fare un campionato con un ritmo regolare. Sono già due stagioni che ci comportiamo bene. Due anni fa abbiamo giocato i play-off per la promozione, quest’anno era più difficile riuscirci, ma ce la siamo giocata fino alla penultima giornata. Nella prossima stagione l’obiettivo dovrebbe essere quello di poter continuare a rimanere nei piani alti della classifica. La squadra è ancora in fase di definizione. La società sta lavorando per consentirci di disputare ancora un campionato di vertice. Al momento è ancora presto però per sbilanciarsi sugli obiettivi che potremo raggiungere.”

Capitan Cavalli si è espressa sul neo-allenatore Nello Caliendo: “Le prime impressioni sono state buone. Ovviamente ad oggi, a stagione praticamente finita, gli allenamenti non sono a pieno ritmo. In palestra, per completare il numero, ci stanno dando una mano le ragazze della seconda squadra. Si tratta perciò di allenamenti non troppo complicati, ma le impressioni che ne derivano sono buone.”

Infine, un ricordo della più bella emozione vissuta: “Ovviamente per me resterà un ricordo bellissimo quello dell’anno della promozione in B1, ma negli anni più recenti ho vissuto momenti molto intensi due anni fa quando abbiamo giocato i play-off. Anche se le partite si giocavano senza pubblico, ho vissuto quei momenti con grandi cariche di adrenalina. Ricordo quelle partite come momenti bellissimi. In generale però sono una persona molto emotiva, e per questo ci sono comunque tante partite e tanti momenti che mi sono rimasti impressi. La mia emotività la vivo come un elemento positivo, perché poi sul campo la trasformo in una grande scarica di adrenalina.”