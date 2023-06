La prima certezza della Clai Imola 2023-2024: confermato coach Caliendo

Terminata la stagione 2022/23 con la disputa della finale per la promozione in Serie A2, persa contro Vtb Bologna, la società Csi Clai Imola riparte per una nuova avventura confermando alla guida tecnica della sua prima squadra l’allenatore Nello Caliendo. Per il tecnico di Palma Campania (NA) si tratterà quindi della sua seconda stagione in maglia Csi Clai, pronto per ripartire per tentare nuovamente il salto di categoria.

Queste sono le ultime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club: “Quella che siamo lasciati alle spalle è stata sicuramente una stagione bellissima. Da parte di tutti i componenti della società e della squadra c’è sempre stata la voglia di fare bene. Il campionato che abbiamo affrontato non è stato un cammino in discesa. Ci sono stati momenti difficili, ma siamo stati tutti bravi a rimanere compatti, e grazie a questo siamo stati capaci di superare gli scogli più complicati ed a risalire. Questa è stata, secondo me, la vera chiave di lettura della nostra stagione”.

Caliendo ha poi parlato della riconferma in panchina: “Con la società la riconferma è stata consensuale. È vero che quando sono arrivato all’inizio della scorsa stagione, avevo firmato un contratto per due anni, ma sappiamo che questo non è mai una garanzia, e non è sempre detto che tutto vada come si vorrebbe. Ed invece la conferma è arrivata e fa piacere sapere che ci siamo piaciuti. Sono molto contento di poter continuare questa mia esperienza a Imola”. Infine un accenno al poster 2023-2024: “Con la società stiamo cercando di costruire la nuova squadra per la prossima stagione. Poi, per capire quale sarà la nostra forza, dovremo attendere anche di conoscere il girone nel quale saremo inseriti. Certo che dovremo essere pronti per affrontare un campionato sicuramente molto competitivo.”