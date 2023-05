Clai Imola a un passo dal sogno: domani il match di ritorno dei play-off con Arzano

Archiviata la bellissima e convincente vittoria della gara di andata, la Csi Clai Imola viaggia verso Arzano con una valigia carica di buonissime speranze. La lunga trasferta napoletana, diventata più complicata a livello organizzativo dopo i catastrofici eventi metereologici di questi ultimi giorni, potrebbe portare come dono la qualificazione alla finale play-off che metterà in palio un posto nella prossima serie A2. Il netto 3-0 maturato al PalaRuscello lo scorso sabato è stata l’ennesima prova di alto livello della formazione allenata da coach Nello Caliendo, che adesso è davvero pronta per raccogliere i frutti di un lavoro iniziato parecchi mesi fa e che ha portato la squadra alla consapevolezza attuale.

Sono 8 le vittorie consecutive per le santernine in questo scintillante finale di stagione, ma tutto quello successo negli ultimi due mesi adesso conta davvero poco. L’obiettivo principale, in questo momento, diventa ripetere l’ottima prestazione dello scorso fine settimana e vincere il prima possibile quei due set che porterebbero dritto alla tanto attesa finale-derby contro Bologna. Arzano è stata surclassata sul parquet di Imola sotto ogni punto di vista, ma le campane diventano tutt’altra squadra quando scendono in campo sul parquet del PalaRea. Nel girone E, chiuso al secondo posto alle spalle delle pugliesi di Melendugno, il gruppo di Antonio Piscopo ha perso soltanto un match tra le mura amiche, a dimostrazione di quanto la formazione partenopea sia in grado di cambiare totalmente pelle davanti al proprio pubblico e di esaltarsi nelle difficoltà. La Clai è ben consapevole di questo aspetto, come del fatto che ci sarà un ambiente caldissimo ad aspettarla nell’incontro in programma in terra campana.

La fiducia nell’ambiente biancoblù è arrivato ai massimi storici e si respira l’atmosfera delle grandi occasioni, quelle nelle quali si può davvero scrivere la storia. L’obiettivo è lì ad un passo, ma per raggiungerlo servirà un ulteriore sforzo. Nella gara di andata, tutto ha funzionato alla perfezione per Imola. Le percentuali offensive sono state davvero altissime e tutte le giocatrici scese in campo hanno fornito un contributo fondamentale per il raggiungimento di un successo davvero fondamentale. Anche la fase difensiva è stata eccellente dal primo all’ultimo punto e capace di contenere in maniera molto efficace gli attacchi delle rivali, che quasi mai hanno messo in difficoltà Missiroli e compagne. Imola vive un momento caratterizzato da una condizione psico-fisica davvero invidiabile e non ha alcuna intenzione di fermarsi proprio adesso, ad un passo dal grande sogno. Arzano ha le spalle al muro e dovrà vincere 4 set per ribaltare l’incerto esito di questa semifinale. Le campane sono squadra tosta ed esperta, abituata a giocare partite di questo livello e quindi ancora molto insidiosa. Nulla è ancora deciso e la partita del PalaRea sarà una vera e propria battaglia.

A questo punto della stagione ogni episodio potrebbe risultare decisivo e la Clai è assolutamente pronta per giocarsi fino alla fine questo cruciale passaggio del turno. La società imolese non ha mai disputato, nella sua storia, la finale degli spareggi promozione per salire in A2 e non vuole lasciarsela sfuggire per nessuna ragione. L’occasione è di quelle ghiotte e occorre allungare le mani per afferrare un obiettivo che durante questi mesi è sembrato a tratti quasi irraggiungibile. Tutto l’ambiente è convinto di potercela fare e lotterà compatto per superare Arzano, ma ci sarà parecchio da combattere per riuscirci. Queste le parole dell’esperta centrale Benedetta Rizzo nel pre-match: “Ci aspettiamo di affrontare una squadra molto diversa rispetto all’andata. Sappiano bene che fanno molto affidamento sulla carica che gli arriva dai loro tifosi e siamo preparate a questo. E’ la loro unica possibilità per arrivere alla finale, e lo stesso vale per noi, Cercheremo di ripetere quanto fatto all’andata e di mantenere alto il livello di concentrazione come abbiamo fatto nella seconda parte della stagione. Siamo molto motivate e vogliamo questa finale”.