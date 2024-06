Clai Imola a un passo dalla Serie A: decisiva la sfida contro Villa Cortese

Tra la Csi Clai Imola e il suo sogno di nome “Serie A2” l’ultimo ostacolo sarà Villa Cortese. Le milanesi, seconde classificate nel girone A alle spalle di Concorezzo, saranno ospiti al PalaRuscello nell’atto conclusivo (…e decisivo) di questa appassionante stagione e dall’esito di questa sfida uscirà il nome della squadra promossa al piano superiore per l’annata a venire. Entrambe le formazioni hanno vinto nettamente contro le trentine di Volano nella gara di esordio di questa post-season e viaggiano quindi appaiate in testa al mini-girone playoff con 3 punti ciascuna.

La Clai, avendo chiuso il girone C in prima posizione, si è conquistata la possibilità di giocarsi la promozione davanti al proprio pubblico e questo fattore ambientale potrebbe rivelarsi molto importante nell’andamento emotivo della gara. Nessuno quest’anno è infatti uscito vincitore dalla palestra di Via Volta, fortino inespugnabile all’interno del quale Imola riesce ad esprimersi al meglio sfruttando sempre al massimo le sue enormi qualità tecniche a livello di fondamentali.

Sono appena 5 i set persi dalle santernine nelle gare casalinghe disputate in questa stagione e nelle 12 vittorie interne consecutive arrivate fino ad ora per ben 9 volte le avversarie sono uscite dal campo senza aver vinto nemmeno un parziale. Numeri davvero impressionanti, che testimoniano la forza di una squadra che non perde in campionato dallo scorso 20 gennaio (3-1 a Gossolengo) e che settimana dopo settimana è stata capace di costruire quella mentalità vincente che spesso nello sport è sinonimo di grandi soddisfazioni.

Queste le parole di capitan Sofia Cavalli: “Già prima della gara di Volano, le emozioni erano tantissime; partecipare ai playoff promozione da prime in classifica è per tutte noi un’esperienza bellissima. Abbiamo tanta voglia di giocarla questa partita, di fare bene, anche se la tensione è molto alta e l’adrenalina si fa parecchio sentire. Per me è davvero un sogno giocare un match del genere nel nostro palazzetto a Imola davanti ai nostri tifosi. Credo che anche le mie compagne stiano provando queste mie stesse emozioni, le ho viste molto cariche in questi giorni. Ormai ci siamo e adesso dipende tutto da noi. Dobbiamo scendere in campo determinate, consapevoli che sarà una battaglia. Villa Cortese è una squadra giovane ma che sviluppa un bel gioco. Ci vorrà tanta cazzimma”.