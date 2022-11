La Clai Imola non si dà pace, Alessia Mastrilli: "Lavoreremo con il coltello tra i denti per recuperare"

La sorpresa più importante dell’ottava giornata è stata quella a cui i tifosi della Csi Clai Imola non avrebbero voluto assistere. Da Modena la formazione di coach Caliendo torna a casa con la pancia vuota lasciando tutti e tre i punti alle padrone di casa che li utilizzano per staccare le ultime tre posizioni che corrispondono alla zona rossa della classifica.

È stato il libero della squadra imolese, Alessia Mastrilli, a fornire un’analisi a mente fredda del risultato di sabato tramite i canali societari: “Sarebbe troppo semplice crearsi degli alibi dicendo che la squadra si è allenata per quasi tutta la settimana senza me e Cavalli, e che invece non devono assolutamente essere cercati. Dalle sconfitte dobbiamo sempre sapere trarre i giusti insegnamenti. La sconfitta di sabato deve diventare un aiuto per lavorare di più su ciò che non è andato bene. Sicuramente il modo in cui abbiamo affrontato l’incontro dal secondo set in avanti è da migliorare. Dopo il primo set eravamo convinte che la partita si sarebbe potuta vincere facilmente e ci siamo rilassate troppo. Loro hanno saputo cambiare il loro gioco, e noi non abbiamo saputo reagire. Nel finale del secondo set eravamo riuscite a compiere un bel recupero, ma poi abbiamo perso due punti su situazioni tattiche che avevamo studiato”.

Il campionato propone subito una sfida molto importante e difficile contro Mosaico Ravenna Volley: “Forse aver perso questa partita nella settimana che precede la sfida contro Ravenna può essere una marcia in più perché durante la settimana lavoreremo con il coltello tra i denti per dimostrare a tutti che possiamo perdere una partita, ma vogliamo restare in corsa per il campionato. Questo è un campionato molto equilibrato. Vogliamo dimostrare a Nello che può essere orgoglioso di noi. Per me poi sarà una partita speciale, anche se non affrontiamo la stessa società con la quale ho vinto qualche anno fa il campionato di B1. L’attenzione dovrà essere massima e dovremo essere brave a dimostrare la nostra maturità”.