La Clai Imola si gode un’ottima Alessia Mastrilli, miglior libero della Coppa Italia di B1

Si è concluso con un bellissimo terzo posto l'avventura della Clai Imola nella Final Four di Coppa Italia di serie B1 disputata a Campobasso venerdì 29 e sabato 30 marzo. La formazione imolese ha chiuso brillantemente sul podio alle spalle delle pisane di Castelfranco di Sotto, vincitrici del trofeo, e delle brianzole del Centemero Concorezzo, che hanno invece chiuso al secondo posto dopo la sconfitta nella finalissima odierna. Grande soddisfazione personale per Alessia Mastrilli, scelta come miglior libero della manifestazione.

Queste le sue parole: ”Devo dire la verità, questo premio non me lo aspettavo assolutamente! Sono davvero felice e ringrazio tantissimo i miei allenatori, le mie compagne e tutta la società perché riescono sempre a far uscire la miglior versione di me stessa in campo. Sinceramente sono commossa perché è come se fosse un riconoscimento per tutta la passione, il sacrificio e la dedizione che ho messo in tutti questi anni nella pallavolo per cercare sempre di migliorarmi. Posso dire che anche alla mia età non si smette mai di imparare e che se si lavora sodo credendo in ciò che si fa, prima o poi le soddisfazioni arrivano”.

Archiviata la parentesi di coppa, dalla prossima settimana tutte le attenzioni torneranno ad essere rivolte al campionato dove c'è un primato da difendere nelle ultime 6 giornate di regular season. Si ripartirà con la trasferta di Campagnola Emilia (Reggio Emilia), in calendario sabato 6 aprile alle ore 18.