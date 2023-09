Clai Imola: dall’allenamento congiunto con Cesena nuove buone indicazioni per coach Caliendo

Quando all’esordio in campionato mancano appena tre settimane, si inizia davvero a fare sul serio in casa Csi Clai Imola. Nell’allenamento congiunto disputato venerdì 15 settembre al PalaRuscello, le imolesi hanno affrontato il Volley Club Cesena, formazione inserita nel girone D della serie cadetta. Per Cammisa e compagne un test di straordinaria importanza nel percorso di avvicinamento all’avvio della stagione, con una sfida divenuta ormai una classica in serie B1 e che quest’anno non avrà purtroppo alcuna replica, essendo la Clai ai nastri di partenza del girone C. Il derby romagnolo, nonostante entrambe le formazioni siano ancora in piena fase di rodaggio, rimane sempre un appuntamento molto sentito ed infatti è stata partita vera sin dal primo pallone.

Scesa inizialmente in campo con un sestetto piuttosto sperimentale, la Clai ha dovuto lasciare il primo parziale alle avversarie soprattutto a causa dei troppi errori fatti registrare nella parte iniziale del match. Le santernine hanno provato a rimettere in piedi una situazione che si era fatta piuttosto complicata, ma non sono riuscite a completare la rimonta sulle rivali. Nei due successivi parziali, vinti da Imola, la musica è decisamente cambiata. Grazie anche all’apporto offensivo delle nuove arrivate Rubini ed Esposito, la formazione di Nello Caliendo è riuscita ad imporre maggiormente il proprio gioco e si sono iniziati ad intravedere alcuni automatismi di squadra che lasciano davvero ben sperare in vista dell’esordio con Ravenna.

La ricezione e il muro hanno funzionato in maniera egregia e le indicazioni fornite allo staff tecnico sono state nel complesso piuttosto positive da parte di tutti gli elementi del roster. La strada da percorrere è ancora lunga, ma i primi passi sembrano andare nella direzione corretta. “Siamo molto contente per la prestazione di stasera - commenta il capitano Sofia Cavalli - e per la nostra autostima è comunque molto importante vincere dei set. C’è ovviamente ancora tanto da lavorare e queste gare ci servono per provare diverse situazioni di gioco. Tutte le mie compagne stanno facendo molto bene, abbiamo iniziato forte. Ognuna di noi può dare una grossa mano alla causa, e questo si è visto molto bene stasera. In questi due test siamo state molto brave a tenere alto il ritmo pensando al nostro gioco, senza abbassare il livello di attenzione”. Prossimo impegno per le imolesi l’allenamento congiunto con Volley Modena, in programma giovedì 21 settembre con luogo e orario ancora da definire.