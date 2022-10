Clai Imola, Benedetta Rizzo pensa già al derby: "Sarà una sfida combattuta"

Ottima prestazione di squadra della Csi Clai Imola nella terza giornata del campionato di serie B1. Schiantata Corridonia con un netto 3-0 sul parquet del PalaRuscello, risultato pesante che permette alle imolesi di conquistare con merito la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e di issarsi nelle zone altissime della classifica. Tra le tante protagoniste del match di sabato, spicca la prestazione molto solida, soprattutto in fase offensiva, di Benedetta Rizzo, uno dei pilastri fondamentali del gruppo di Nello Caliendo.

Queste le sue parole raccolte al termine della sfida: “Sicuramente giocare in casa ci fa sentire molto a nostro agio. Durante il riscaldamento eravamo parecchio tese, sembrava un secondo esordio dopo la pausa dello scorso fine settimana. Poi con il passare dei minuti siamo riuscite a mettere in pratica tutto quello che avevamo allenato in settimana. Siamo una squadra unita, piano piano stiamo cercando di mettere in ordine tutte le tessere del puzzle per alzare ancora il livello del nostro gioco. Stiamo lavorando davvero bene. Ora c'è Cesena. Tante di loro le conosciamo bene, sarà una partita combattuta e molto sentita da entrambe le formazioni. Dobbiamo riproporre lo stesso livello di gioco delle prime due uscite”.

I risultati, che sabato sono arrivati dagli altri campi, continuano a lasciare intendere che il valore di Csi Clai possa essere quello di una squadra di alta classifica. Csi Clai, anche se al terzo posto, rimane l’unica squadra a punteggio pieno. Infatti, ha vinto ma in cinque set la VTB Bologna sul campo del Mosaico Ravenna Volley in quello che era il primo scontro al vertice della stagione. Le ravennati, infatti, seguivano ad una sola lunghezza, e rimediano la prima sconfitta.