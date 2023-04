Clai Imola, Caliendo mantiene la calma: "Ora dobbiamo tenere i piedi per terra”

La quartultima giornata di campionato si rivela essere decisamente favorevole per Csi Clai Imola che batte in trasferta Tirabassi & Vezzali per 3-0, restituendo alle reggiane la stessa moneta ricevuta nella gara del girone di andata, e ne approfitta del 3-2 con cui Forlì batte in casa Ravenna per portarsi a +5 sulla quarta classificata occupata proprio da Forlì e Ravenna, appaiate a quota 34.

Il successo di Campagnola Emilia viene salutato con una misurata dose di entusiasmo di coach Caliendo: “Abbiamo conquistato tre punti importantissimi a cui tenevamo molto perché all’andata contro di loro abbiamo preso una brutta batosta. Per noi era un’occasione di rivincita nella quale volevamo dimostrare che si era trattato di un episodio negativo. Abbiamo retto bene il campo e nel secondo set abbiamo avuto un picco di rendimento con una fase nella quale siamo riuscite a bloccarle. Nel terzo loro hanno mescolato un po’ le carte ed hanno giocato il tutto per tutto per rientrare in partita e noi siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione. Ora dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare sodo. Sabato verrà un’altra squadra che ha tanto bisogno di punti e che all’andata ci ha battuto.”

La partita che ha riguardato più da vicino le emiliane è stato il derby giocato a Forlì tra BleuLine Libertas Forlì e Mosaico Ravenna. Il 3-2 per la squadra di casa ha finito per ostacolare la rincorsa di entrambe le inseguitrici di Csi Clai. Per Ravenna è la terza sconfitta consecutiva al tie-break, e va a confermare il momento tutt’altro che positivo per le bizantine. Forlì ne approfitta solo in parte, non riuscendo a prendersi il quarto posto in solitaria. Ora però Forlì può contare su due partite alla portata contro Modena e San Damaso, e lo scontro diretto contro Csi Clai in casa per cercare di completare la lunga rimonta.