Clai Imola, capitan Cavalli suona la carica a quattro giorni dal derby con Bologna

La quinta giornata ci restituisce ancora una Csi Clai Imola da primato. Ancora un 3-0, ancora a punteggio pieno, ancora immacolato il numero di set al passivo sul proprio campo. Eppure, la partita contro Clementina ha fatto trepidare il pubblico in più occasioni. È il capitano Sofia Cavalli a tracciare il grafico degli sforzi profusi per aver ragione delle marchigiane nella sfida del PalaRuscello.

“Ce lo aspettavamo che non fosse una partita semplice. Sappiamo che Clementina è composta da giocatrici importanti. Fino a domenica non erano riuscite ad esprimersi al meglio, ma erano comunque reduci dalla loro prima vittoria, e quindi sono arrivate a Imola belle cariche, e pronte a giocarsela con il coltello tra i denti. È stata una dura battaglia con tutti i set molto tirati. In attacco abbiamo ragazze con più esperienza rispetto alle squadre degli anni scorsi. In certi momenti, soprattutto quelli decisivi, questo può fare la differenza. In campo mi rendo conto di avere a disposizione tante soluzioni, e per questo mi reputo molto fortunata.”

C’è grande soddisfazione per il gruppo di quest’anno: “Del gruppo di quest’anno sono molto contenta. Subito ci siamo trovate dal punto di vista dell’unione del gruppo. In campo questa unione si è vista un po’ più tardi. Nelle amichevoli abbiamo fatto un po’ fatica, ma poi, giocando, stiamo mettendo ogni volta qualcosa in più. La cosa più importante su cui stiamo lavorando è la comunicazione tra di noi. Essendoci molte ragazze nuove, questo aspetto deve essere consolidato, ma per il momento le cose stanno andando per il meglio.”

Domenica poi ci sarà il derby con Bologna: “Sicuramente sarà un derby molto difficile. Vogliamo riuscire a fare qualche punticino. Le studieremo nel dettaglio, ma ci vorrà sicuramente tanta testa, tanta lucidità e tanta determinazione. Bologna e Altino sono le due squadre meglio attrezzate. Non bisogna però commettere l’errore di sottovalutare le altre squadre. Abbiamo visto infatti come Clementina sia stata in grado di metterci seriamente in difficoltà.”