Clai Imola, coach Caliendo carico come non mai: “Ci attendono 4 finali”

Il countdown da qui a fine campionato è cominciato, e lo scontro diretto per il terzo posto ha preso la strada di Imola. Vittoria per 3-2 di Csi Clai Imola sul campo del Mosaico Ravenna, inaspettata dopo essere stati sotto per 2-0, frutto di una gran voglia di vincere, come finora in trasferta non era capitato di vedere. Il commento a mente fredda, tramite i canali societari, è del tecnico Nello Caliendo.

Ecco le sue impressioni: “Sicuramente sabato sera è emerso ancora di più il carattere e la voglia di fare risultato. Dopo i primi due set andati male, ci siamo tolti una po’ di tensione di dosso e siamo riusciti a giocare una bella pallavolo. Nei primi due set con muro e difesa abbiamo fatto poco. Quando siamo riusciti ad aggiustare alcune situazioni tattiche, siamo riuscite a trovare sicurezza ed a togliere convinzione all’avversario. Ora dobbiamo riuscire a continuare con questo atteggiamento. Oggi siamo tutti contenti, ma abbiamo ancora quattro finali da giocare e non possiamo abbassare la guardia”.

Un focus, poi, sulla grande prova di Sofia Migliorini: “In settimana aveva faticato un po’ a mantenere il suo standard di rendimento, ed anche venerdì mi aveva confessato di sentire la partita. Ha saputo reagire molto bene e spero che questa prova le abbia dato ulteriore fiducia per far emergere le sue qualità”.