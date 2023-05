Clai Imola, coach Caliendo predica calma: “Ora bisogna azzerare tutto e ripartire”

Il primo turno di Play-Off regala subito il sorriso di una Csi Clai Imola che non ha nessuna voglia di accontentarsi della qualificazione alla Post-Season. Le ragazze imolesi sono arrivate a questo finale di stagione in grande condizione di forma, e sono determinate più che mai a raccogliere il migliore risultato possibile, proprio grazie al trend positivo che la squadra ha saputo innescare.

“Della squadra mi è piaciuta la risposta che ha saputo produrre ad un appuntamento di questo tipo – ha spiegato mister Nello Caliendo ai canali ufficiali del club – Dopo il momento di tensione iniziale, che ci sta tutto, la squadra ha saputo sviluppare gioco e concentrarsi sull’incontro. Ora bisogna azzerare tutto e ripartire. Bisogna ritrovare subito la giusta concentrazione ed interpretare al meglio il match”.

Infine, ecco le impressioni del tecnico su quella che per lui era una sfida da ex: “Dal punto di vista emozionale è stata un’esperienza probante. Dall’altra parte della rete c’erano molte persone che conoscevo. Il secondo palleggiatore l’ho addirittura allenato in Under 11 ad Arzano, e per me è una soddisfazione vederla in prima squadra. Dal punto di vista affettivo sono molto legato a Piscopo che mi ha insegnato tanto. È un allenatore ed una persona che stimo molto”.