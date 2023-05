Clai Imola, coach Caliendo: “La qualificazione ai play-off è merito delle ragazze e della società”

Missione compiuta. La Csi Clai Imola è matematicamente qualificata ai play-off per la promozione in serie A2. L’unico precedente è quello della travagliata stagione 2020-21, ridotta ai minimi termini dalle norme anti-covid, e favoriti da una formula che prevedeva la partecipazione del 66% delle squadre iscritte al campionato di Serie B1.

Questa volta la strada per raggiungere la post-season era ben più ripida, e quindi la soddisfazione per aver centrato l’obiettivo è davvero di quelle che si ricorderanno con piacere, come sottolinea coach Nello Caliendo: “In questa stagione abbiamo attraversato momenti difficili, ma la nostra forza è stata quella di provarci sempre. Sapevamo che era difficile, alcune avversarie si sono rinforzate, mentre noi abbiamo fatto molta fatica. Però sono sempre stato convinto che il lavoro paghi, ed ora siamo qui a goderci questa qualificazione ai play-off. Il merito è delle ragazze e della società per il lavoro che è stato fatto. Il gruppo è molto unito dentro e fuori dal campo. Poi in palestra abbiamo puntato molto sulla difesa. Abbiamo intensificato molto gli allenamenti proprio su questo aspetto perché sapevamo che poteva diventare la nostra arma in più”.

Un accenno poi alla grande prestazione di Rita Arcangeli contro Forlì (21 punti per lei): “Avevo fiducia in lei. Ogni volta che è entrata ci ha sempre dato una mano. Oggi era in giornata e ci ha dato un grosso aiuto. Sono molto contento per lei, anche ripensando ai primi allenamenti della scorsa estate quando l’ho vista demotivata. Si è presa una bella rivincita”. Ad affrontare Csi Clai a Imola sabato 13 maggio sarà la seconda classificata del girone E. La situazione attuale di classifica vede al comando Arzano con 54 punti, 18 vittorie, ed obbligata al turno di riposo, inseguita da Melendugno con 51 punti, 18 vittorie ed attesa da un’ultima giornata tutt’altro che agevole contro Volleyrò Roma, ancora in corsa per un posto nei play-off. La vittoria da tre punti per le pugliesi vale perciò il primo posto del girone, ed in tal caso in gita ad Imola arriverà la formazione campana.