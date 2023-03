Clai Imola, coach Caliendo: “Ora è il momento di raccogliere quanto seminato”

Il pronostico rispettato nella gara di sabato al PalaRuscello contro Volley Modena ha permesso alla Csi Clai Imola di riprendersi il terzo posto in classifica a spese del Mosaico Volley Ravenna, costretta dal calendario ad osservare il proprio turno di riposo. La partita ha anche emesso il primo verdetto della stagione con la matematica retrocessione di Volley Modena in Serie B2, ed il pensiero di aver lasciato a Modena tre punti nel girone di andata, provoca ancora qualche turbolenza intestinale.

Il commento sul risultato del match è del tecnico Nello Caliendo: “L’obiettivo era quello di fare i tre punti. A questo incontro ci tenevamo in particolare per il fatto che nella gara di andata abbiamo perso tre punti, ed avevamo ancora il dente avvelenato. Ora siamo contenti del risultato e guardiamo avanti lavorando per la prossima trasferta. Modena è una squadra giovane ed ormai senza più obiettivi, e quindi anche libera mentalmente. Il nostro rischio era quello di sottovalutare l’avversario e commettere troppi errori. Così non è stato. Bene così”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Se la squadra oggi è in questa posizione di classifica è perché se l’è meritata. Da qui alla fine ci saranno altre partite e sarà il campo a decidere. Però è doveroso fare un plauso a queste ragazze che stanno disputando un buon campionato. Ora è arrivato il momento di raccogliere il frutto di quanto abbiamo seminato. Speriamo di mantenere alta l’attenzione e di fare altri punti importanti”.