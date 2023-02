Clai Imola, Gea Penelope Curti: "Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili"

La quindicesima giornata ha visto la Csi Clai Imola osservare il suo secondo turno di riposo. Per le ragazze di Caliendo si tratta della penultima pausa (la prossima sarà il week-end di Pasqua) in questo 2023 dove finora la squadra ha giocato a singhiozzo. Ennesima occasione quindi per ricaricare le pile in vista della lunga volata che porterà a fine campionato.

Con Gea Penelope Curti, palleggiatrice, i canali societari hanno analizzato il girone dopo questo turno: “I risultati sono la conferma di come questo sia un campionato di alto livello. La classifica è veramente molto corta. È così dall’inizio e ci aspettiamo che lo sarà anche fino alla fine della stagione. Questo per noi deve essere uno stimolo che ci deve portare a dimostrare il nostro valore e spronarci a fare il massimo. Ogni week-end è una storia tutta da scoprire. Noi quindi dobbiamo pensare a giocare bene come sappiamo fare, cercando di vincere più partite possibili.”

C’è stato spazio anche per un primo bilancio dell’esperienza imolese: “Quando ad inizio stagione mi si è presentata la prospettiva di venire a giocare a Imola, la società mi era stata descritta come una struttura solida, e Nello Caliendo un allenatore molto bravo. In questo momento della stagione non posso che dare piena conferma a queste indicazioni. Sono soddisfatta del lavoro dell’allenatore e sono molto contenta del gruppo. Siamo molto unite dentro e fuori dalla palestra. Con Sofia Cavalli poi abbiamo un rapporto speciale. C’è una grande stima reciproca. Lei è più esperta di me, però vedo che accetta eventuali miei consigli e questo dimostra il valore del nostro rapporto.”