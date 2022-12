Clai Imola, la grinta di capitan Cavalli: "Credo fortemente nella nostra squadra"

Una Csi Clai Imola a corrente alternata, lascia sul campo del PalaRuscello la sua prima sconfitta interna. Quello che sembrava essere un fortino inespugnabile è diventato lo scalpo di Tirabassi & Vezzali, una onesta squadra di lavoratrici che, con costanza e tenacia hanno saputo rendere al meglio nei momenti cruciali dei tre set.

La descrizione del momento di Csi Clai è nelle parole del suo capitano, Sofia Cavalli, raccolte dai canali societari: “Campagnola ha avuto il merito di partire forte fin da subito. Hanno saputo metterci in difficoltà nei nostri punti più deboli, e ne è uscita una partita molto altalenante, dove noi non siamo mai riuscite a cambiare l’inerzia della partita. Nel secondo set siamo partite bene, ma nonostante il largo vantaggio non è bastato. “Rispetto alle altre partite è venuta a mancare attenzione e lucidità, che invece fino ad ora avevano contraddistinto il nostro gioco. Chiaramente la sconfitta ci ha lasciato molto rammarico. Tutte le partite di questo girone di campionato sono importanti. Adesso però pensiamo a Jesi. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per riprendere a fare punti. Le avversarie le dobbiamo ancora studiare con il video. Sarà la nostra prima trasferta fuori regione e non dobbiamo sbagliarla”.

Infine, un grido di stimolo per le tue compagne per tornare al più presto a vincere e convincere: “Credo fortemente nella nostra squadra. Abbiamo un grande potenziale. Così come dopo la sconfitta di Modena, sono certa che ci rialzeremo. Impareremo anche da questa sconfitta”.