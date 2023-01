Clai Imola, Ilenia Cammisa dopo il derby vinto con Forlì: "Avevamo bisogno di questa vittoria"

Il fine settimana ha mandato in archivio la dodicesima giornata, penultima del girone di andata, con il successo che riporta il sorriso in casa Csi Clai Imola. La vittoria contro Forlì al quinto set permette alla squadra di Nello Caliendo di confermare il quarto posto con 21 punti. Protagonista del match Ilenia Cammisa con 22 punti al suo attivo, e determinante nel tie-break.

La giocatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali societari: “Abbiamo impattato l’incontro in modo un po’ troppo ansioso. Poi però grazie al carattere siamo riuscite a vincere i primi due set, nonostante non fosse facile, sia a livello psicologico, sia a livello fisico. Forlì è un avversario molto tenace che non lascia cadere nessun pallone. Ed infatti nel terzo e quarto set hanno dimostrato quello che valgono. Da parte nostra c’è stata qualche imprecisione, ma loro hanno meritato. Nel quinto ho provato a metterci un po’ di coraggio al servizio, ed è andata bene. La squadra aveva bisogno di questa vittoria, anche in vista della prossima partita che giocheremo ad Altino. Sono sicura che se affrontiamo questa trasferta con positività e fiducia sarà possibile portare punti a casa”.

Cammisa ha provato a fare un primo bilancio della stagione: “Per quanto riguarda il bilancio del girone di andata, possiamo dire di ritenerci soddisfatte. È vero che abbiamo avuto un calo in dicembre, ma i margini di miglioramento ci sono, e con l’aiuto di Nello il nostro rendimento potrà certamente migliorare”.

Davanti continua a correre senza troppi ostacoli VTB Bologna, che comanda la classifica con 31 punti e che torna a vincere tra le mura di casa dopo l’unica sconfitta di metà dicembre contro Altino. La Corplast Corridonia, avversaria di turno delle bolognesi, non entra praticamente mai in partita, ed in classifica rimane ferma a quota 17 in sesta posizione. All’inseguimento di VTB si conferma Tenaglia Altino che vince comodamente a San Damaso e sale a quota 25. La striscia di vittorie consecutive di Altino sale così a 4, e per Csi Clai non sarà certo semplice interromperla sabato prossimo, quando la squadra di Caliendo sarà chiamata a far visita alla seconda della classe.