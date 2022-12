La Clai Imola dona libri e giocattoli al reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la società Csi Clai Imola si è attivata per un’iniziativa benefica in favore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Tutti i gruppi giovanili della società, dai settori Avviamento fino all’Under 18, hanno fatto dono al Reparto di Pediatria di libri e giocattoli nuovi. La consegna degli acquisti effettuati di Csi Clai è avvenuto due giorni fa alla presenza del Direttore del presidio ospedaliero Carlo Polito, e della Dottoressa del reparto di Pediatria Laura Serra. La rappresentanza di Csi Clai era invece formata da giocatrici della prima squadra: la palleggiatrice Gea Penelope Curti, la schiacciatrice Ilenia Cammisa e l’opposto Sofia Moretto, e dal Dirigente Luca Brialdi.

Le iniziative di Csi Clai non si fermano qui. Nella giornata di ieri un’altra delegazione della società imolese ha fatto ancora visita al reparto pediatrico, questa volto per un’offerta in denaro per la Camera delle Mamme, una struttura formata da mini-appartamenti all’interno del reparto che possa ospitare le mamme dei bambini ricoverati. Con l’occasione l’intera società, a partire dai Dirigenti, gli staff tecnici, e le ragazze porgono a tutti gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.