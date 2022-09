CLAI Imola, piccoli passi avanti nell’amichevole contro Cesena

Archiviata la prima amichevole del suo pre-campionato, disputata lo scorso mercoledì al PalaRuscello di Imola e persa piuttosto nettamente con la Libertas Volley Forlì, la Csi Clai Imola è scesa nuovamente in campo nel suo serrato ed impegnativo percorso di avvicinamento all’inizio del campionato di serie B1. L’avversario di turno, affrontato in questa occasione in trasferta, è stato il Volley Club Cesena, formazione di buona tradizione che anche in questa stagione è stata inserita nello stesso girone della compagine imolese.

La partita è stata nel complesso piuttosto equilibrata e combattuta in ogni parziale disputato, ma il risultato finale ha premiato le atlete romagnole, che si sono aggiudicate l’amichevole con il punteggio finale di 3 a 1. Dopo aver conquistato il primo set, la Clai ha continuato a combattere con determinazione su ogni pallone, alla ricerca di quell’unità di squadra alla quale tiene particolarmente il tecnico Caliendo, ma non è riuscita a vincere nessuno dei successivi parziali nonostante una pallavolo di discreto livello ed alcune giocate davvero apprezzabili dal punto di vista tecnico.

Questa l’analisi di un soddisfatto Nello Caliendo al termine dell’incontro: “Da questa amichevole ci portiamo a casa molti aspetti positivi. Ho visto parecchi miglioramenti, sia individuali che come squadra. È stato un buon test, abbiamo tenuto meglio il campo rispetto alla gara con Forlì. Il risultato è stato negativo, ma la qualità del gioco si sta alzando e la continuità di prestazione nell’arco dell’intera partita mi è piaciuta. Andiamo avanti fiduciosi, a piccoli passi, in questa fase iniziale di rodaggio. Sicuramente c’è ancora tanto da lavorare, ma abbiamo impostato una preparazione che ci consentirà di arrivare pronti all’esordio in campionato dell’8 ottobre. Ritengo che in questo momento sia utile e giusto dare spazio a tutte le ragazze, come ho fatto in questi primi due impegni della stagione. Avremo bisogno di tutte quante per raggiungere i nostri obiettivi”.

Altri significativi impegni attendono la Clai nei prossimi giorni. Mercoledì 21 settembre al PalaRuscello arriverà Ozzano per la terza amichevole stagionale, mentre venerdì 23 e sabato 24 settembre Cavali e compagne saranno di scena al “Trofeo Bar Ricchi” di Campagnola Emilia (RE) per quello che può considerarsi a tutti gli effetti il test di maggior rilevanza in calendario da qui ad inizio ottobre.